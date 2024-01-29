Peaky Blinders Dizinin Arthur Shelby’si Uyuşturucuyla Yakalandı: İşte Aldığı Ceza!

Peaky Blinders dizisinden Arthur Shelby rolüyle bilinen Paul Anderson, uyuşturucu madde bulundurmak suçlamaların kabul etti.

Anderson, kokain, amfetaminler ve iki reçeteli madde olan diazepam ve pregabalin de dahil olmak üzere çeşitli uyuşturucular bulundurduğu tespit edildikten sonra 26 Aralık’ta tutuklandı.

Peaky Blinders oyuncusu Londra'daki mahkeme tarafından 1,345 £ (yaklaşık 51.760 TL) para cezası ödemesine karar verildi.

Anderson’un Avukatı Hayranları Memnun Etmek İçin Kullandığını Söyledi

The Daily Mail'in haberine göre Anderson, evinin yakınındaki bir barda yakalandı. Barın sahibi aktör dışarı çıktıktan sonra engelli tuvaletinden kokain dumanı geldiğini fark ettikten sonra yerel kolluk kuvvetleriyle temasa geçti. Kolluk kuvvetleri daha sonra Anderson'u genç bir adamla birlikte buldu ve aktörü polis karakoluna getirdi.

Anderson dört suçlamayı da kabul etmesine rağmen, avukatı uyuşturucu kullanımının kendisi için tipik bir durum olmadığını söyledi. Anderson'ın Peaky Blinders karakteri Arthur Shelby'ye atıfta bulunan avukatın mahkemeye "Sanığı yakın zamanda bir televizyon programında oynadığı çok yoğun bir rolden tanıyacaksınız" dediği bildirildi. Ayrıca "Sık sık tanınıyor ve karaktere bürünerek dizinin hayranlarını memnun etmek için elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.

Avukat, Anderson'ın 26 Aralık’ta (boks günü) tanınmasının ardından, "bu insanlar için oynamaya çalıştığını açıkladı. Sürdürdüğü yaşam tarzı nedeniyle insanlar ona sık sık teşvikler veriyor." İddiaya göre bu durum Anderson'ın o gece uyuşturucu kullanmasıyla sonuçlandı.

Anderson'ın mahkemede sadece savunmasını yapmak ve kimliğini ve adresini teyit etmek için konuştuğu bildirildi.

Peaky Blinders 2013 yılında başladı ve altı sezonun ardından 2022 yılında sona erdi. Serinin bir filminin çekileceği ve bu filmin prodüksiyonuna 2024'ün ortalarında başlanacağı söyleniyor. Anderson'a yöneltilen suçlamaların projeyi nasıl etkileyeceği ise belirsiz.