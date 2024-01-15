Instagram'ın Kurucu Ortaklarının Uygulaması Artifact Kapatılıyor: Peki Neden?

Hızla gelişen teknoloji dünyasında kullanıcıların taleplerini karşılamak, pek çok yeni projenin de tanıklık edebileceği gibi hiç de kolay değil. Şimdi ise yaklaşık bir yıl önce başlayan ve bir zamanlar umut vaat eden bir uygulama kullanıcılara veda ediyor.

Engadget, Instagram'ın kurucu ortakları Kevin Systrom ve Mike Krieger'in haber uygulaması Artifact'in, ilk çıkışının üzerinden bir yıl bile geçmeden faaliyetlerine son verdiğini duyurdu.

Systrom'un Medium'a yazdığı bir nota göre uygulamanın temel haber okuma özellikleri Şubat ayı sonuna kadar devam edecek ancak yorum yapma ve gönderme hizmetleri artık kapatılacak.

Artifact Neler Sunuyordu?

Artifact, 2023 yılında piyasaya sürülen bir haber okuma uygulamasıydı. Uygulamanın amacı kullanıcılara kişiselleştirilmiş ve ilgi çekici bir haber deneyimi sunmaktı.

Artifact, kullanıcı davranışını ve ilgi alanlarını analiz etmek için yapay zekâ kullanıyor ve ardından her bireyin tercihlerine göre uyarlanmış makale ve haberler öneriyordu.

Systrom ve Krieger, bir yıllık özverili çabalarına rağmen, diğer kayda değer haber uygulamalarının kurucularının karşılaştığı zorluklarla karşılaştı. Systrom, "Taban kullanıcı grubunun sevdiği bir şey inşa ettik ancak pazar fırsatının bu şekilde yatırım yapmaya devam etmeyi gerektirecek kadar büyük olmadığı sonucuna vardık." dedi.

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