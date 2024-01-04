Google, Meta ve Tiktok'un Borçları Rus Veri Tabanından Kaldırıldı!

Google, YouTube, Meta, TikTok ve Telegram şirketlerine Rus mahkemeleri tarafından verilen para cezaları, şirketlerin artık devlet icra memurlarının veri tabanında borçlu olarak kayıtlı olmaması nedeniyle çözülmüş görünüyor.

Daha da ilginci, bu gelişmeye rağmen Çarşamba günü Reuters tarafından erişilen veri tabanında, sırasıyla toplam 51 milyon ruble (560.730 $) ve 23 milyon ruble (252.879 $) para cezasına çarptırılan X (eski adıyla Twitter) ve Twitch hâlâ yer alıyor.

Şirketlerin Cezaları Alma Nedeni Neydi?

Rusya, Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından yoğunlaşan anlaşmazlıklarda, yasa dışı içerik ve kullanıcı verilerinin yerel olarak depolanmaması nedeniyle yabancı teknoloji şirketleriyle pek çok konuda zıtlaştı ve en nihayetinde para cezalarına çarptırdı.

İşgalin ardından Twitter ve Meta'ya ait Facebook ve Instagram engellenirken, Google'a ait YouTube da birçok davanın konusu olmuştu.

2023 yılının sonlarında bir Rus mahkemesi Google'a Rusya'daki yıllık cirosunun bir oranı olarak hesaplanan 4,6 milyar ruble (50,4 milyon dolar) para cezası vermişti. 2022'de "aşırılık yanlısı" olarak etiketlenen Meta da Rusya'daki gelirinin bir oranı olarak para cezalarına maruz kalmıştı.

Bugün itibariyle tespit edilen veri tabanına göre bu şirketlerin Rusya'ya herhangi bir borcu bulunmuyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.