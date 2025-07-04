Artık Herkes Tır Şoförü Olabilecek! ETS2 Okulu Açıldı!

Şaka değil. Euro Truck Simulator oynamak isteyen ancak geri geri yanaşmak konusunda sıkıntı çeken oyuncular için muhteşem bir yenilik geliyor. ETS2 için resmen bir okul kuruluyor! Peki bu sistem oyuna nasıl entegre edilecek? İşte ETS2 1.55 güncellemesi ile ilgili detaylar...

ETS2 1.55 Güncellemesi Yayınlandı!

Euro Truck Simulator 2 yani namıdiğer ETS2 1.55 güncellemesi yayınlandı. Konuyla ilgili olarak yapımcı stüdyo SCS Software kendi sosyal medya hesapları ve YouTube kanalı üzerinden çeşitli duyurular yaptı. Yeni gelen güncellemeyle birlikte çeşitli özellikler oyuna eklenirken ortaya bir de ETS2 okulu çıktı! Bu güncelleme özellikle TIR park etmek gibi çeşitli manevraları yapamayan oyuncular için harika bir eğitim serisi sunuyor.

ETS2 okulu olarak biz adlandırmış olsakta SCS Software yeni gelen özelliği Driving Academy olarak isimlendiriyor. Bu özellik sayesinde ister mouse ve klavye istersenizde direksiyon seti ile oyunu oynayın bundan yıllar önce piyasaya sürülmüş Scania Truck Driving Simulator ve Truck&Trailers oyunlarındaki gibi sürüş eğitimi alıyorsunuz. Bu sayede geri geri park, manevra gibi konularda yeteneklerinizi geliştirebiliyorsunuz.

Bunun yanında Volvo kullanmayı sevenler için FH Tuning Pack geliştirmesi ve özellikle haritalardaki detayları yakalamayı meraklı oyuncular için de şehirlerde özel geliştirmeler yapıldı. ETS2 1.55 güncellemesini Steam üzerinden indirmek için buraya, ETS2 1.55 güncellemesini SCS Software üzerinden indirmek içinse buraya tıklayınız.

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