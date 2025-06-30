İkinci El Araç Satışında Yeni Düzenleme! Bu Kurallara Uymayanlar Büyük Cezalar Ödeyecek!

İkinci el otomobil satışlarıyla alakalı kararlar uzatıldı. Bu noktada yeni kurallar ile satış yapmayan şahıs veya galeriler büyük cezalar ödeyecek. Düzenlemelerle birlikte ikinci el otomobil fiyatlarındaki dalgalanmaların düzelmesi hedefleniyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

İkinci Elde "6 Ay ve 6 Bin Kilometre" Kuralı Yeniden Uzatıldı!

İkinci el otomobil piyasasını düzenlemek amacıyla hayata geçirilen “6 ay ve 6 bin kilometre” kısıtlaması bir kez daha uzatıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre düzenlemenin süresi 1 Ocak 2026 tarihine kadar uzatıldı. Böylece araç ticareti yapmak isteyenler önümüzdeki yılın başına kadar satış için ya 6 ayı doldurmak ya da aracın en az 6 bin kilometre yapmasını beklemek zorunda kalacak.

Bakanlık açıklamasında bu düzenlemenin piyasa üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekildi. Yapılan değerlendirmelerde kuralın spekülatif fiyat artışlarını engellediği, stokçulukla mücadelede etkili olduğu ve tüketici mağduriyetlerini azalttığı belirtildi. Aynı açıklamada, “Hem 6 ay – 6 bin kilometre kuralı hem de ilan kısıtlaması 1 Ocak 2026’ya kadar 6 ay daha uzatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Uygulama ikinci el taşıt ticareti yetki belgesi sahipleri için aynı şekilde devam edecek. Ancak yetki belgesi olmayan ve bir takvim yılı içinde üç veya daha fazla araç satışı yapan kişi ve şirketler de düzenleme kapsamına dahil edilecek. Bu kişilerin gerçekleştirdiği satışların noterlikler aracılığıyla engellenmeye devam edileceği ayrıca denetim faaliyetlerinin sürdürüleceği bildirildi.

Konuyla ilgili olarak uzmanlardan gelen yorumlar ise düzenlemelerin gerekli olduğu, bu noktada konulan kurallar ile birlikte ikinci el otomobil piyasasındaki fahiş fiyatların önlendiği ve tüketicilerin mağduriyetten kurtulduğu yönünde. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...