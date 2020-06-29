Artvin'de Vaka Sayısı Arttı! İşte Vaka Artışının Sebebi

Yeni tip koronavirüs ile mücadelede atılan adımlarla birlikte vaka sayılarında önemli bir düşüş görmüş olsak da bazı dikkatsizlikler ve ihmaller çok ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Nitekim Artvin'de yaşanan olay bunun için oldukça iyi bir örnek sayılabilir. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre Artvin'de vaka sayısı arttı. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, konu ile ilgili yaptığı açıklamada vaka artışının sebebini açıkladı. Vaka sayısının artış sebebi ise insanları şaşkına çevirdi.

Artvin'de Vaka Sayısı Neden Arttı?

Artvin'de yeni tip koronavirüs salgını sürecinde alınan tedbirler nedeni ile vaka sayısı sıfırlanmıştı ancak birkaç günde vaka sayısı 20'ye yükseldi. Doruk, kentte görülen 20 vakanın 15’inin Bursa’dan gelenlerde görüldüğünü ve bu kişilerin, komşularıyla birlikte döner partisi yaptığını açıkladı.

Kentte vaka sayılarında artış yaşanınca Artvin Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında İl Pandemi Kurulu Toplantısı düzenlendi. Gerçekleşen toplantıda özellikle Artvin dışından kente gelen kişilerin, 14 günlük karantina sürecine uyması için kolluk kuvvetlerinin denetimlerini artırmasına karar verildi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu kişiler, virüsü de etrafındaki kişilere bulaştırdı. Özellikle il dışından gelen vatandaşlarımızın 14 günlük karantina sürecine uyması gerekiyor. Bu yayılma süreci olağan bir şey ve durum bizi şaşırtmadı. Çünkü Artvin, izole bir kent değil. Önemli olan bunu iyi tespit edip, sayının artmasını engellemektir. Bursa’dan bir vatandaşımız, arabayla Artvin’e gelmiş, belli ki orada bir bulaş almış, gelirken de arabada bulunan diğer kişilere bulaştırmış. Gereken tüm tedbirleri almamız gerekiyor, almazsak bunun önünü kesemeyiz" ifadelerini kullandı.

Vaka artışının sebebi ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Doruk, "Bursa’dan gelmiş aynı kişi, virüsü 5 kişiye bulaştırmış ve bu 5 kişi de, hanesindeki diğer insanlara virüsü bulaştırmış. Bursa’dan gelmiş ve ertesi gün döner partisi yapmış, millete döner yediriyor, aslında virüsü de kişilere yedirmiş. O yüzden hastalığın seyri mart ve nisan aylarında nasıl ilerlediyse şu anda da aynı gidiyor. Dolayısıyla tedbirler kaçınılmaz" şeklinde konuştu.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 28 Haziran itibarıyla toplam vaka sayısı 197.239 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.097'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 170.595 olarak açıklandı.