ASELSAN, 2024'te Rekor Kırdı! Şirketin Net Karı Yüzde 133 Arttı

Türkiye'nin savunma sanayii yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Görünüşe göre bu yatırımlar karşılığını fazlasıyla da veriyor. Savunma sanayii dendiğinde akla gelen ilk şirketlerden biri olan ASELSAN, 2024 yılı ilk altı ayına ait finansal raporlarını açıkladı. Şirketin ilk 6 aydaki net karı yüzde 133 artarak 3,6 milyar TL oldu. İşte detaylar!

ASELSAN, 2024'ün İlk Altı Ayında Kar Oranını Yüzde 133 Artırdı

ASELSAN, 2024'ün ilk altı ayına ait finansal raporlarını KAP aracılığı ile kamuoyu ile paylaştı. Buna göre şirket, geçen yılın aynı dönemine göre oldukça başarılı bir performans sergiledi. ASELSAN, 2024'ün ilk altı ayında 2023'ün ilk altı ayına kıyasla yüzde 8 daha fazla ciro elde etti ve kazancını 35,7 milyar TL’ye yükseltti.

ASELSAN, yeni sözleşmeleriyle 2023 yıl sonunda 11 milyar dolar olan bakiye siparişlerini yüzde 11 artırarak 12,3 milyar dolara çıkardı. Net kar oranı ise yüzde 133 artışla 3,6 milyar TL’ye yükseldi. Özkaynakları yüzde 3 artış göstererek aktiflerine oranı yüzde 61'e ulaştı.

ASELSAN, 2024 yılının ilk yarısını ciro, brüt satış karı, FAVÖK, net kar ve diğer finansal göstergelerde başarıyla tamamladı. Sadece TL değil dolar bazında da büyüme sağlayan şirket bu sayede soru işaretlerini de ortadan kaldırdı.

Şirket açıklamasında görüşlerine yer verilen ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Rakamlarla somutlaşan yüksek büyüme performansımızla başarı çıtamızı her geçen gün yükseltiyoruz." ifadesini kullandı.