AKINCI'dan ASELSAN CATS ile Tam İsabet Atış Gerçekleştirildi

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI'da ASELSAN'ın görüntüleme sistemi CATS'ın kullanılmaya başlanmasının ardından bu sistem ile yapılan ilk testlere dair görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Akıncı-B varyantı kullanıldığını görülüyor ve görüntüleri görüntüleme sistemi CATS kaydediyor.

ASELSAN'ın CATS görüntüleme sistemi ile hedef tespiti ve görüntülemesi yapıldı ve ASELSAN LGK güdüm kiti ile bomba atış testleri gerçekleştirildi. Testler başarıyla sonuçlandı ve hedefler imha edildi.

ASELSAN'ın CATS Görüntüleme Sistemi İlk Kez Kullanıldı

Bayraktar #AKINCI ✈️🐳🚀



✅ @Aselsan'ın geliştirdiği Aselsan CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK Atış Testi başarıyla tamamlandı.🎯



✅ Aselsan LGK Shooting Test carried out with Aselsan-developed CATS camera has been successfully completed.🎯 #Baykar 🤝 @Aselsan pic.twitter.com/0vuI4RohcT — BAYKAR (@BaykarTech) December 29, 2022

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Aselsan'ın geliştirdiği Aselsan CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK Atış Testi başarıyla tamamlandı." ifadelerine yer verildi.

Test atışlarında ASELSAN'ın geliştirdiği LGK Güdüm Kiti entegreli MK-82 bombası kullanıldı. Bu bomba bir önceki testlerde de kullanılmıştı. Teste dair görüntüleri yukarıda paylaşılan tweet'ten izleyebilirsiniz.

ASELSAN'ın Yeni Silahı Göker Kullanılmaya Hazır İNTERNET ASELSAN, geçtiğimiz günlerde 35 milimetre Çok Maksatlı Silah Sistemi Göker'i tanıttı. Yeni silah için yapılan ilk testlerin başarılı olduğu açıklandı.

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