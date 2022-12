AKINCI'dan ASELSAN CATS ile Tam İsabet Atış Gerçekleştirildi

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI'da ASELSAN'ın görüntüleme sistemi CATS'ın kullanılmaya başlanmasının ardından bu sistem ile yapılan ilk testlere dair görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Akıncı-B varyantı kullanıldığını görülüyor ve görüntüleri görüntüleme sistemi CATS kaydediyor.

ASELSAN'ın CATS görüntüleme sistemi ile hedef tespiti ve görüntülemesi yapıldı ve ASELSAN LGK güdüm kiti ile bomba atış testleri gerçekleştirildi. Testler başarıyla sonuçlandı ve hedefler imha edildi.

✅ @Aselsan'ın geliştirdiği Aselsan CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK Atış Testi başarıyla tamamlandı.🎯



✅ Aselsan LGK Shooting Test carried out with Aselsan-developed CATS camera has been successfully completed.🎯 #Baykar 🤝 @Aselsan