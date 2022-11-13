ASELSAN ve Karsan Ortak Elektrikli Minibüs Üretecek

Karsan'ın 2018 yılında üzerinde çalışmaya başladığı ve 2019 yılında piyasaya sürdüğü elektrikli minibüsü e-JEST, ASELSAN desteği ile bir yerli üretim parçaya daha kavuşacak.

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi firmalarından olan ASELSAN ile yerli batarya üretimi konusunda anlaşan Karsan, ödüllü minibüsün önemli parçalarında da değişiklik yapacak.

Yerli Üretim Elektrikli Minibüs Avrupa'nın Birçok Ülkesine Gönderiliyor

ASELSAN tarafından üretilen 65 kWh depolama kapasitesine sahip olan batarya, 70 kW gücündeki elektrik motora kaynak sağlayacak. İki önemli Türk firmasının iş birliğinden doğacak olan e-JEST yenilemesi, yalnızca yerli üretim bataryaya kapsamıyor.

Aynı zamanda ASPİLSAN Enerji tarafından üretilen batarya teknolojisine ASELSAN'ın hızlı şarj altyapısı da eklenecek. Öte yandan elektrikli çekiş sisteminde de değişiklikler yapılması bekleniyor.

İş birliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Karsan CEO'su Okan Baş: "Avrupa’nın farklı ülkelerinde yüzde 100 elektrikli araçlarımızla hizmet vererek ülkemizi temsil ediyoruz. Şimdi de Avrupa’da elektrikli minibüs pazarının iki yıldır üst üste lideri olan KARSAN e-JEST modelimizin ASELSAN çekiş sistemi ile donatılmış yeni versiyonunu üretiyoruz. Türkiye’de modern ulaşım dönüşümü anlamında, böylesine örnek bir çalışmaya imza attığımız için son derece gururluyuz." dedi.