Togg'un Ön Sipariş Tarihi Belli Oldu!

Yerli otomobil Togg'un ilk üretilen otomobilinin banttan inmesiyle birlikte otomobille ilgili pek çok yeni gelişme daha yaşanıyor. Vatandaşların merakla beklediği ön siparişlerin ne zaman açılacağıyla ilgili sorulara Togg yetkilileri kayıtsız kalmadı ve açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde fabrika açılışı gerçekleştirilen ve gelecek planlaması halka duyurulan yerli otomobil Togg'la ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor.

En son geçtiğimiz hafta 90 kWh bataryaya sahip Togg'un şarjını evden fullemenin maliyetinin 235 TL olduğu ortaya çıkarken, otomobilin km başına maliyetinin ise 47 kuruş olduğu belirtilmişti.

Yerli Otomobil Togg, Şubat 2023'te Ön Siparişe Açılıyor

Bugün ise Togg'un resmî sosyal medya hesabından otomobilin ön sipariş sürecinin Şubat 2023'te başlayacağı açıklandı. O tarihe kadar vatandaşları bilgilendirmeye devam edeceğini belirten açıklamada şimdiye dek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dışında hiçbir kişi ve kuruluştan ön sipariş alınmadığının altı çizildi.

Peki sizin yerli otomobilimiz Togg'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.