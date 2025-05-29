Tüm Polisi ASELSAN'ın Yapay Zekalı Kamerasını Kullanacak!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz günlerde Türk Polis Teşkilatı tarafından kullanılmaya başlayacak olan ve ASELSAN tarafından yerli olarak üretilen yaka kameralarını tanıttı. Bu kameralar sayesinde Türk Polis Teşkilatı olay anında ve olay sonrasındaki gelişmeleri canlı olarak kaydedip gerekli mevkiler ile paylaşabilecek. Peki yeni tanıtılan kameranın özellikleri neler? İşte konuyla ilgili detaylar...

Türk Polis Teşkilatı ASELSAN Tarafından Üretilen Yaka Kameralarını Kullanacak!

Amerikan polisleriyle alakalı pek çok videoya denk gelmişsinizdir. Bu videolara dikkatli bakarsanız Amerikan polislerinin üzerindeki kamera ve telsiz sistemlerini fark edeceksiniz Bu yalnızca Amerikan polisine değil Avrupa'daki pek çok güvenlik görevlisi tarafından kullanılan bir sistem. Özellikle sıcak çatışmaların veya karışık olayların yaşandığı durumlarda polis ekiplerinin kendilerini savunmasını sağlayan bu kameralar büyük önem arzetmektedir.

Bu kapsamda ASELSAN, Türk Polis Teşkilatı tarafından kullanılmak üzere yeni bir ürün geliştirdi. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yeni yaka kamerası yüz tanıma ve aktif yapay zeka özelliklerine sahip. Bu noktada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni ürünü CNN Türk canlı yayınında tanıttı. 2025 yılı sonuna kadar aktif olarak sahadaki 40 ile 45 bin polis memuruna dağıtılması planlanan ürün pek çok özelliğe sahip.

Kameralar, denetim sırasında yüz tanıma teknolojisiyle kimlik tespiti yapabiliyor. Konum bilgisi anlık olarak merkeze aktarılıyor ve tüm veriler GAMER (Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi) tarafından 24 saat izleniyor. Her cihazın kullanıcı bilgileri sistemde kayıt altına alınıyor ve bu kayıtlar İçişleri Bakanlığı arşivinde tutuluyor. Sistem aynı zamanda acil durumlarda merkezden müdahale imkânı da sunuyor.

Tek batarya ile 5.5 saate kadar aralıksız kayıt yapabilen kameralar IP67 koruma standardı sayesinde darbelere ve sıvı temasına karşı dayanıklılık gösteriyor. Ayrıca tasarımı itibariyle güvenlik güçlerinin koşu, yakın takip gibi değişken koşullarda da en rahat şekilde ürünü kullanması sağlanıyor. ASELSAN tarafından geliştirilen bu cihazların, ilk teslimatlarının 2024 yılı sonunda yapılması planlanıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın!