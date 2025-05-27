Yunanistan F-35 Görüşmelerinde Son Durum! Türkiye F-35 Satın Alabilecek Mi?

Türkiye uzun bir süredir Amerika Birleşik Devletleri ile F-35 konusunda görüşmeler yapıyor. Bu noktada ilk etapta F-35 satışının olmayacağı onun yerine farklı savaş ürünleri tedarik edileceği bildirilirken aradan bir süre geçtikten sonra tekrar F-35 satış sürecine ılımlı baktıkları yönünde açıklamalar gelmişti. Son olarak Yunanistan'ın da bu konuda talepleri olduğunu bildirmiştik. Peki son durumda neler yaşandı? Türkiye F-35 satın alacak mı? İşte konuyla ilgili detaylar...

ABD İle Temaslar Hızlanıyor! Bölgede F-35 Üstünlüğü Kimde Olacak?

Yunanistan’ın F-35 savaş uçaklarına yönelik girişimleri yeni bir aşamaya geçti. Ülkenin hava kuvvetlerini modernize etmek için başlattığı süreçte Washington ile yürütülen resmi temaslar son dönemde yoğunluk kazandı. Türkiye ise daha önce çıkarıldığı F-35 programına geri dönme arayışlarını sürdürüyor. Her iki ülkenin durumu Ege ve Doğu Akdeniz’deki askeri dengeleri doğrudan etkileyebilecek nitelikte.

Yunanistan F-35A tipi savaş uçaklarının tedariki için Amerika Birleşik Devletleri ile yürüttüğü görüşmeler kapsamında önemli bir ilerleme kaydetti. İlk etapta 20 uçak için planlama yapılan süreçte teslimatların 2028 yılında başlaması öngörülüyor. Hava kuvvetleri yetkilileri üretici firma Lockheed Martin ile eğitim ve teknik hazırlık konularında koordinasyon sağlamak üzere ABD’de görüşmeler gerçekleştiriyor. Yunanistan'ın planı hava kuvvetleri envanterine F-35 dahil olurken bir yandan da pilotların ve yer destek ekiplerinin tam donanımla hazır hale gelmesi.

Diğer yandan Türkiye programdan çıkarılmasına yol açan S-400 hava savunma sistemi tedariki sonrası F-35 platformuna dönüş konusunda çeşitli diplomatik kanalları yokluyor. Ankara’nın 1,4 milyar dolarlık ödeme yaptığı programla ilgili olarak bu meblanın karşılığının alınmasına yönelik girişimler sürüyor. Türkiye son aylarda F-16V alımını öteleyerek dikkatini yeniden F-35 seçeneğine yönlendirmiş durumda.

Fakat bu süreç, ABD’nin güvenlik politikaları ve teknik ön koşullarıyla doğrudan bağlantılı olarak ilerliyor. Gelişmeler yalnızca iki ülkenin hava gücü yatırımları açısından değil aynı zamanda NATO’nun doğu kanadındaki caydırıcılık dengeleri bakımından da önem taşıyor. Yunanistan’ın planladığı F-35 alımı hava üstünlüğü açısından stratejik bir hamle olarak değerlendirilirken Türkiye’nin olası dönüşü ise bölgesel denge açısından belirleyici bir unsur olabilir.

Önümüzdeki süreçte Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin seyri S-400 meselesindeki olası çözümler ve NATO içi denge politikaları F-35 konusundaki nihai kararları doğrudan etkileyecek. Bu nedenle her iki taraf da askeri modernizasyon planlarını yalnızca teknik değil aynı zamanda jeopolitik koşulları gözeterek şekillendiriyor. Artı olarak tüm bunlara Türkiye'nin sahibi olduğu savunma sanayi teknolojisini de eklemek gerekmekte.

Zira insansız hava araçları noktasında Avrupa ülkelerine satışın yanında ortak teknolojik üs kurma gibi projelere de sahip olan Türkiye bir yandan da kendi 5. nesil savaş uçağı MMU KAAN üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki süreçlerde yerli motor ile uçması hedeflenen MMU KAAN bu satışın olması veya olmaması sonucunda da büyük bir etkiye sahip. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...