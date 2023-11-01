ASELSAN Sipariş Rekoru Kırdı: Finansal Sonuçları Açıklandı!

1975 yılında kurulan Ankara merkezli savunma sanayisi şirketi ASELSAN'ın 2023 yılının ilk dokuz aylık dönemine ait finansal sonuçları açıklandı. Sonuçlara bakıldığında şirketin tarihin en yüksek sipariş tutarına ulaştığı görüldü.

10,8 Milyar Dolar Sipariş Tutarı!

2023 yılı ilk 9 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarına göre ASELSAN'ın cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 büyüdü ve 32,1 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin brüt kârı ise yüzde 75 oranında artış gösterdi.

Şirketin net kârının yüzde 72 oranında artarak 9,8 milyar TL seviyesine ulaştığı görüldü. Diğer verilere göre Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) ise yüzde 74 oranında artış gösterdi.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirket tarihinde en büyük bakiye sipariş tutarını gördüklerini açıkladı:

"ASELSAN olarak, Cumhuriyetimizin birinci yüzyılında savunma sanayinde ülkemizin bayraktarı olduk. Bu çalışmaların meyvesini ilk dokuz aylık finansal sonuçlarımızla gösterdik. 2023 yılının ilk dokuz ayında kârlı büyümemizi sürdürürken aldığımız işlerin toplamıyla tarihimizin en büyük bakiye sipariş tutarı olan 10,8 milyar dolara ulaştık. Başta dost ve kardeş ülkeler olmak üzere paydaşlarımızla imzaladığımız yeni sözleşmelerle Türkiye Yüzyılına emin adımlarla girdik."

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