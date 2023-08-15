Aselsan’dan Yeni Rekor: Apple’ı Solladı!

Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden Aselsan, dikkat çekici bir başarıya imza attı. ShiftDelete'in haberine göre, Aselsan son mali yılda elde ettiği kar büyümesiyle uluslararası teknoloji devi Apple'ı geride bıraktı.

Aselsan, rekor seviyede kar ile büyümeye devam ediyor

Aselsan, savunma ve güvenlik teknolojilerindeki liderliğini her geçen gün daha da sağlamlaştırmaya devam ediyor. Son mali yılda elde ettiği kar büyümesi ile uluslararası arenada dikkatleri üzerine çeken Aselsan, Apple gibi dev bir teknoloji şirketini sollamayı başardı.

Aselsan’ın net kârı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde yüzde 42 oranında artarak 5,4 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirketin öz kaynaklarının aktife oranı yüzde 51 olarak gerçekleşti.

Aselsan'ın elde ettiği bu rekor başarı, Türk savunma sanayisinin dünya çapındaki yükselen gücünü bir kez daha kanıtlıyor. Şirket, teknoloji alanında sağladığı inovasyonlar ve üretim kapasitesi ile sadece ülke içinde değil, uluslararası alanda da dikkat çekiyor.

Apple'ın geride bırakıldığı bu başarı, Türk teknoloji sektörünün uluslararası arenada rekabetçi bir konuma sahip olduğunu gösteriyor. Aselsan'ın kar büyümesi, sadece şirketin değil aynı zamanda ülkenin teknoloji geleceği adına da umut verici bir adım olarak kabul ediliyor.