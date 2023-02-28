ASELSAN'dan Rekor Büyüme

Türkiye'nin yükselen alanlarından biri olarak görülen savunma sanayisinden her geçen gün başarı haberleri geliyor. Savunma sanayisinin önemli firmalarından olan ASELSAN'ın 2022 yılı finansal sonuçları açıklandı.

Finansal sonuçlara göre geçen yılın dönemine göre yıllık ciro anlamında %75 büyüme yakalayan ASELSAN, bir rekora imza attı.

Son dönemde geliştirilen son teknoloji askeri teçhizatlar ile adondan söz ettirmeyi başaran ASELSAN, 2022 yılında büyük bir ivme yakaladı. Şirket, brüt kârını %77 artırırken net kârda da %65 artış gösterdi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, şirketin finansal başarını şu sözlerle açıkladı:

"2022 yılında, Aselsan olarak ülkemizi ulusal ve uluslararası alanda temsil ederek, yerli ve milli gücümüzle ürettiğimiz yüksek teknolojili projelerimizi hem ülkemizdeki hem de global arenadaki kullanıcılarımıza sunduk. 2022 yılında yüzde 75 artış gösteren hasılatımız 35,3 milyar TL’ye ulaştı.

2022 yılında alımlarımızın yüzde 70’ini yurt içinden karşılayarak tedarikçilerimize yaklaşık 23,4 milyar TL ödeme yaptık. 2022 yılında 160 farklı ürünün millileştirilmesi sürecini başarı ile tamamladık. Böylelikle son 3 yılda millileştirdiğimiz ürün sayısını yaklaşık 670’e çıkararak, 500 milyon ABD Dolarına yakın bir büyüklüğün ülkemizde kalmasını sağladık."