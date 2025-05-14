Asgari Ücrete Ara Zam Gelecek mi? Bakan Işıkhan'dan Yeni Açıklama

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bu sorunun yanıtı uzun bir süredir merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya dair açıklama yaptı.

Asgari Ücret için Ara Zam Olacak mı?

"Asgari ücrete ara zam olacak mı" sorusunu yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bunları konuşmak için bence çok erken" şeklinde konuştu.

Bakan Işıkhan, geçtiğimiz aylarda asgari ücret ara zammı ile ilgili yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak zorundayız. İhtiyaç hasıl olursa Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda karar alınarak güncelleme yapabiliriz" sözlerine yer vermişti.

Asgari Ücret Nasıl Belirleniyor?

Asgari ücret 2025 yılında yüzde 30 zam ile 22 bin 104 TL'ye yükselmişti. Peki, asgari ücret nasıl belirleniyor? Asgari ücret işçi, işveren ve hükûmetten dahil olmak üzere toplam 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyonda işçi, işveren ve hükûmetten toplamda 5 temsilci olması gerekiyor.

Bakanlık tarafından belirlenen komisyon üyelerinden biri, komisyona başkanlık ediyor. Komisyonun toplanması için en az 10 üye gerekiyor. Karar ise oy çokluğu ile alınıyor. Oylar eşit olduğunda ise başkan hangi tarafta ise o çoğunluk baz alınarak karara varılıyor.

Asgari ücret kim tarafından belirlenir, asgari ücreti belirlemek için kimler toplanıyor? Yukarıdaki bilgilerden hareket ederek anlaşılacağı üzere bu soruların cevabını merak edenlerin takip ettiği yol, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çıkıyor.