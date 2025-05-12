Uçaklarda Bunu Yapıyorsanız Para Cezası Ödeyeceksiniz

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanan ve 'UOD-2025/01 No.lu Yolcu Anonsları Genelgesi' olarak adlandırılan düzenleme kapsamında uçuşlarda yapılan yolcu anonslarında değişikliğe gidildi. Hemen yürürlüğe giren yeni genelgeyle, uçakta kuralları ihlal eden yolculara yönelik daha disiplinli ve uyarıcı bir anons dili benimsendi.

SHGM , özellikle iki konuya odaklanıyor: uçakta sigara ve tütün ürünü kullanan yolcular ile uçak henüz park pozisyonuna gelmeden kemer ikaz ışıkları yanarken ayağa kalkanlar.

Uçak İçi Disiplin Sağlanacak

Genelgede, tüm ticari hava taşıma işletmelerinin bu revize edilmiş anonsları acilen uygulamaya koyması gerektiği vurgulanıyor. Böylece uçuş ekiplerinin, kural dışı hareket eden yolculara karşı hem net bir uyarı yapması hem de oluşabilecek düzensizlikleri en aza indirmesi bekleniyor.

Genelgede söylenene göre bu tarz davranışlar hem güvenliği riske atıyor hem de etik dışı olarak görülüyor. O sebeple karar 2 Mayıs 2025 tarihinde derhal yürürlüğe girdi. Uçak içi disiplinin sağlanması artık yalnızca kabin ekibine bağlı değil, aynı zamanda resmi anonslarla da desteklenmiş konumda.