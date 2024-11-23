Facebook'a Yönelik Menkul Kıymet Dolandırıcılığı Davası ABD Yüksek Mahkemesi'ne Çıktı

Cambridge Analytica Skandalı kapsamınca 2015 yılında meydana gelen veri ihlali, 30 milyondan fazla Facebook kullanıcısını etkilemişti. Buradaki ihlal, verilerin Donald Trump’ın 2016 seçim kampanyasında uygunsuz şekilde kullanılmasına zemin hazırladı.

2018 yılında ise Amalgamated Bank liderliğinde bir grup hissedar, Facebook’un bu olayla ilgili riskleri "hipotetik" olarak göstermesinin yatırımcıları yanılttığını ileri sürdü.

Ardından San Francisco'daki 9. Temyiz Mahkemesi, davayı yeniden canlandırdıktan sonra Facebook temyize gitti. Ancak Yüksek Mahkeme davayı değerlendirmeye almayı reddetti.

Geçtiğimiz gün ise (22 Kasım) ABD Yüksek Mahkemesi, Meta'nın (Facebook), hissedarların menkul kıymet dolandırıcılığı davasıyla ilgili temyiz başvurusunu reddetti. Bu dava, Facebook’un Cambridge Analytica veri ihlali hakkında yatırımcıları yanlış yönlendirdiği iddialarını içeriyordu.

Facebook: Hayal Kırıklığına Uğradık

Facebook sözcüsü Andy Stone, Yüksek Mahkeme’nin kararıyla ilgili hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti. Konuyla ilgili yorumu şöyle:

Davacıların iddiaları temelsizdir ve bu davada kendimizi savunmaya devam edeceğiz.

Facebook, bu tür risklerin gelecekteki olasılıklara işaret ettiğini savunarak veri ihlalinin gerçekleşmiş olması durumunda bile bunu özel olarak açıklamak zorunda olmadığını belirtti. Yargı uzmanlarına göre, hissedarlar şimdi bilgi paylaşımı süreci olan "keşif" aşamasına geçebilir. Ayrıca, Facebook'un davayı geciktirmek amacıyla farklı bir yasal zeminde davayı reddetmeye yönelik yeni bir başvuru yapabileceği düşünülüyor.

Hissedarlar, Facebook'un veri ihlali risklerini yatırımcılara yanlış yansıttığını iddia ederken, davanın alt mahkeme kararıyla devam etmesine hükmedildi.