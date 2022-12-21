Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla beraber 2023 asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Konuya dair detaylar haberimizde.

Asgari Ücretin Açıklanacağı Tarih Ne Zaman?

Asgari ücret zammı uzun bir süredir merak içerisinde bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı 20 Aralık tarihinde yapıldı. Yapılan toplantının ardından merak seviyesi daha da arttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamayla beraber 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin ne zaman açıklanacağı belli oldu.

CNN Türk'teki habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak yeni asgari ücretin 22 Aralık 2022 tarihinde yani yarın açıklanacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Bugün bakanımla görüşüp sonuca bağlayacağız" ifadesine de yer verdi.

Yapılan açıklamaya göre asgari ücretin ne kadar olacağı bugün kararlaştırılacak. Yarın ise alınan karar vatandaşlara duyurulacak. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, dün yaptığı açıklamada Türk-İş'in resmi teklifinin 9 bin TL olduğunu söylemişti.