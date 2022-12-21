Yılın bitmesine sayılı günler kala 2023 yılında uygulanacak MTV zam oranı belli oldu. Zam oranıyla ilgili oldukça önemli bir gelişme de yaşandı. Peki, yeni yılda ne kadar oranda Motorlu Taşıtlar Vergisi uygulanacak?

MTV Zam Oranı Yeni Yılda Ne Kadar Olacak?

Daha önce söz konusu vergi, 2023 yılı için harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9 olarak belirlenmişti. Yeni yılda uygulanacak MTV oranı ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı.

AA'daki habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 122,9 seviyesinden yüzde 61,5 seviyesine düşürdü. Konu ile ilgili alınan Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete üzerinden yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden değerleme oranında MTV için %50 oranında indirme yetkisini kullandı. Böylelikle yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi için uygulanacak oran yüzde 61,5 oldu.

Eğlence Vergisi Sıfırlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan bir karara göre eğlence vergisi sıfırlandı. Film gösterimleri, at yarışları, konserler ve spor müsabakalarından alınan eğlence vergisi böylelikle sıfıra indirilmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre söz konusu vergi oranı, 1 Ocak 2023 tarihinden yanı yeni yıldan itibaren yüzde 0 olarak uygulanmaya devam edecek.