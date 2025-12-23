Asgari ücetle alınabilecek en iyi telefonlar hangileri? Bugün yapılan bir açıklamaya göre 2026 yılı için belirlenen asgari ücret tutarı 28.075 TL olarak hesaplandı. Peki bütçesi bir aylık maaşı kadar olan birinin alabileceği en iyi telefonlar hangileri? İşte detaylar!

Asgari Ücretle Alınabilecek En İyi Telefonlar

Xiaomi 14T

Samsung Galaxy S24 FE

POCO X7 Pro

realme GT 6T

Honor 400

Redmi Note 14 Pro+

OnePlus Nord 3

POCO F6

TECNO Camon 30 Pro

Samsung Galaxy A56 5G

Asgari ücretteki artışla birlikte alınabilecek akıllı telefon modellerinde de bir artış oldu. Xiaomi 14T, Galaxy S24 FE, Honor 400 ve çok daha fazlası artık asgari ücretlinin bütçesi dahilindeki telefonlar arasında. Peki bu telefonların özellikleri neler?

Xiaomi 14T Özellikleri

Fiyat/performans odaklı akıllı telefonlar dendiğinde akla gelen ilk marka olan Xiaomi'nin asgari ücretle alınabilecek telefonlar listesinde pek çok farklı telefonu var. Bunlardan en çok dikkat çeken ise kuşkusuz Xiaomi 14T.

Xiaomi'nin 2024'ün son aylarında satışa sunduğu bu telefon, adeta "amiral gemisi katili" nitelikleri taşıyor. Özellikleri arasında Dimensity 8300 işlemci, 12 GB RAM, 4K'da 60 FPS video çekebilen üçlü bir kamera dizilimi ve 67W hızla şarj olan 5000 mAh batarya var.

Tüm bunlar ve sunduğu diğer özelliklerle tam bir performans canavarı olan Xiaomi 14T'nin fiyatı ise 26.999 TL'den başlıyor. Ancak farklı alışveriş platformlarında farklı fiyatlar görmek mümkün.

İşlemci : MediaTek Dimensity 8300 Ultra

: MediaTek Dimensity 8300 Ultra RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256/512 GB

: 256/512 GB Ekran: 6.67 inç AMOLED, 144Hz

AMOLED, 144Hz Arka Kamera : 50 MP ana (OIS) + 50 MP telefoto + 12 MP ultra geniş

: 50 MP ana (OIS) + 50 MP telefoto + 12 MP ultra geniş Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Batarya : 5000 mAh, 67W hızlı şarj

: 5000 mAh, 67W hızlı şarj Fiyat: 26.999 TL

Samsung Galaxy S24 FE Özellikleri

Samsung'un FE serisi, uzun zamandır amiral gemisi özelliklerini uygun fiyata sunan akıllı telefon modelleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Şirketin Eylül 2024'te tanıttığı S24 FE de bu doğrultuda asgari ücretle alınabilecek telefonlar listesinin en iddialı adaylarından biri.

Galaxy S24 FE, gücünü Samsung'un kendi geliştirdiği Exynos 2400e işlemciden alıyor. Söz konuus işlemciye 8 GB RAM ve 128 GB başlangıç depolama ücreti eşlik ediyor. 50 megapiksel ana kamera olmak üzere üçlü bir dizilimle gelen telefon 4700 mA bataryaya sahip ve 27.799 TL'ye satılıyor.

İşlemci : Exynos 2400e

: Exynos 2400e RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128/256 GB

: 128/256 GB Ekran : 6.7 inç Dynamic AMOLED, 120Hz

: 6.7 inç Dynamic AMOLED, 120Hz Arka Kamera : 50 MP ana + 12 MP ultra geniş + 8 MP telefoto (3x optik zoom)

: 50 MP ana + 12 MP ultra geniş + 8 MP telefoto (3x optik zoom) Ön Kamera : 10 MP

: 10 MP Batarya : 4700 mAh, 25W hızlı şarj

: 4700 mAh, 25W hızlı şarj Fiyatı:

POCO X7 Pro Özellikleri

Xiaomi'nin alt markası POCO'nun X7 modeli özellikle oyuncuları hedefi alıyor. Ancak bu performansa rağmen sunduğu şık yapı onu asgari ücretle alınabilecek en iyi telefonlardan biri yapıyor.

Dimensity 8400 Ultra işlemci, 12 GB RAM ve 6000 mAh devasa bataryasıyla öne çıkan X7 Pro, 90W hızla şarj oluyor. Bu da çok kısa bir şarj ile tüm gün kulalnım ve oyunlarda yüksek performans vaat ediyor.

İşlemci : MediaTek Dimensity 8400 Ultra

: MediaTek Dimensity 8400 Ultra RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256/512 GB

: 256/512 GB Ekran : 6.78 inç AMOLED, 120Hz

: 6.78 inç AMOLED, 120Hz Arka Kamera : 50 MP ana (OIS) + 8 MP ultra geniş

: 50 MP ana (OIS) + 8 MP ultra geniş Ön Kamera : 20 MP

: 20 MP Batarya : 6000 mAh, 90W hızlı şarj

: 6000 mAh, 90W hızlı şarj Fiyat: 19.999 TL

realme GT 6T Özellikleri

Asgari ücret karşılığında alabileceğiniz bir diğer akıllı telefon ise realme GT 6T. Telefon, Snapdragon 7+ Gen 3 işlemci ve 8/12 GB RAM'le geliyor. Telefonun 6.78 inç AMOLED ekranı ise 144Hz ekran yenileme hızı.

5500 mAh büyüklüğünde bir bataya ile gelen realme GT 6T'nın en vurucu noktası ise 120W hızlı şarj. Belirtmekte fayda var ki hız ne iPhone'da ne de son model Samsung telefonlarda var. Telefonun fiyatı ise 27.049 TL.

İşlemci : Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 RAM : 8/12 GB

: 8/12 GB Depolama : 256/512 GB

: 256/512 GB Ekran : 6.78 inç AMOLED, 144Hz

: 6.78 inç AMOLED, 144Hz Arka Kamera : 50 MP Sony LYT (OIS) + 8 MP ultra geniş

: 50 MP Sony LYT (OIS) + 8 MP ultra geniş Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Batarya : 5500 mAh, 120W hızlı şarj

: 5500 mAh, 120W hızlı şarj Fiyat: 27.049 TL

Honor 400 Özellikleri

Huawei ile yolları ayrıldıktan sonra Google ekosistemine dönen ve birbiri ardına dikkat çekici telefonlar tanıtan Honor, askeri ücretle alınabilecek en iyi telefonlar listemize de bir model sokmayı başarıyor.

Honor 400, gücünü Qualcomm'un geliştirdiği Snapdragon 7 Gen 3'ten alıyor. Söz konusu işemciye 8 ve 12 GB RAM seçenekleri eşlik ediyor. Telefonun fiyatı ise en düşük model için 23.499 TL.

İşlemci : Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 RAM : 8/12 GB

: 8/12 GB Depolama : 256 GB

: 256 GB Ekran : 6.5 inç AMOLED, 120Hz

: 6.5 inç AMOLED, 120Hz Arka Kamera : 200 MP ana + 12 MP ultra geniş kamera

: 200 MP ana + 12 MP ultra geniş kamera Ön Kamera : 50 MP

: 50 MP Batarya : 6000 mAh, 80W hızlı şarj

: 6000 mAh, 80W hızlı şarj Fiyat: 23.499 TL.

Redmi Note 14 Pro+ Özellikleri

Türkiye'deki en iyi fiyat/performans modellerinden biri olan Redmi Note 14 Pro+, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 işlemciyle ve 12 GB RAM ile sorunsuz bir kullanım deneyimi vadediyor.

200 MP ana kamerasıyla fotoğraf konusunda iddiasını ortaya koyan telefon, 5110 mAh batarya ve 120W hızlı şarj desteğiyle de dikkat çekiyor.

AMOLED ekranı ve premium tasarımıyla segment üstü bir görünüm sergiliyor. IP68 su ve toz direnci ile dayanıklılık konusunda da öne çıkıyor. Redmi Note serisi kullanıcıları için güvenilir bir yükseltme seçeneği.

İşlemci : Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 RAM : 12 GB LPDDR4X

: 12 GB LPDDR4X Depolama : 512 GB UFS 2.2

: 512 GB UFS 2.2 Ekran : 6.67 inç AMOLED, 120Hz

: 6.67 inç AMOLED, 120Hz Arka Kamera : 200 MP ana (OIS) + 8 MP ultra geniş + 2 MP makro

: 200 MP ana (OIS) + 8 MP ultra geniş + 2 MP makro Ön Kamera : 20 MP

: 20 MP Batarya : 5110 mAh, 120W hızlı şarj

: 5110 mAh, 120W hızlı şarj Fiyat: 25.78 TL.

OnePlus Nord 3 Özellikleri

OnePlus'ın orta segment telefonu Nord 3 de asgari ücretle alabileceğiniz en iyi akıllı telefon modelleri arasında. Telefon, Dimensity 9000 işlemci, 16 GB LPDDR5X RAM ve 50 MP Sony IMX890 ile güçlü bir donanıma sahip.

5000 mAh batarya ve 80W SuperVOOC hızlı şarj teknolojisi, kullanıcılara hızlı ve uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. OxygenOS arayüzü temiz ve akıcı bir Android deneyimi sağlıyor.

İşlemci : MediaTek Dimensity 9000

: MediaTek Dimensity 9000 RAM : 16 GB LPDDR5X

: 16 GB LPDDR5X Depolama : 256 GB UFS 3.1

: 256 GB UFS 3.1 Ekran : 6.74 inç AMOLED, 120Hz

: 6.74 inç AMOLED, 120Hz Arka Kamera : 50 MP Sony IMX890 (OIS) + 8 MP ultra geniş + 2 MP makro

: 50 MP Sony IMX890 (OIS) + 8 MP ultra geniş + 2 MP makro Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Batarya : 5000 mAh, 80W SuperVOOC şarj

: 5000 mAh, 80W SuperVOOC şarj Fiyatı: 23.499 TL

POCO F6 Özellikleri

POCO'nun performans odaklı F serisinin son modeli F6, asgari ücretle alınabilecek en güçlü telefonlardan biri. Snapdragon 8s Gen 3 işlemci, 12 GB LPDDR5X RAM ve gelişmiş soğutma sistemiyle zorlu görevlerde bile sorunsuz çalışıyor.

50 MP ana kamera, OIS desteği ve 4K 60 FPS video kaydıyla fotoğraf performansı da başarılı. 5000 mAh batarya ve 90W hızlı şarj desteği günlük kullanımda avantaj sağlıyor. 120Hz AMOLED ekranı, Dolby Vision ve HDR10+ desteğiyle oyun ve multimedya deneyimini üst düzeye taşıyor. Telefonun fiyatı ise 20.199 TL.

İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 RAM : 12 GB LPDDR5X

: 12 GB LPDDR5X Depolama : 512 GB UFS 4.0

: 512 GB UFS 4.0 Ekran : 6.67 inç AMOLED, 120Hz

: 6.67 inç AMOLED, 120Hz Arka Kamera : 50 MP Sony IMX882 (OIS) + 8 MP ultra geniş

: 50 MP Sony IMX882 (OIS) + 8 MP ultra geniş Ön Kamera : 20 MP

: 20 MP Batarya : 5000 mAh, 90W hızlı şarj

: 5000 mAh, 90W hızlı şarj Fiyatı: 20.199 TL

TECNO Camon 30 Pro Özellikeri

TECNO Camon 30 Pro, özellikle kamera performansıyla Asgari ücretle alınabilecek telefonlar arasında kamera odaklı bir seçenek arayan kullanıcılar için uygun bir alternatif. 50 MP Sony IMX890 ana kamera ve OIS desteğiyle profesyonel kalitede fotoğraflar çekebilirsiniz. 50 MP ultra geniş açı lens ve 2 MP derinlik sensörü farklı çekim senaryolarında esneklik sağlıyor.

4K 60 FPS video kaydı yapabilen telefon, 50 MP ön kamerasıyla da selfie konusunda iddialı. Dimensity 8200 Ultra işlemci ve 12 GB RAM günlük kullanımda akıcı bir deneyim sunuyor. 144Hz AMOLED ekran, stereo hoparlörler ve Dolby Atmos desteği multimedya deneyimini üst seviyeye taşıyor.

İşlemci : MediaTek Dimensity 8200 Ultra

: MediaTek Dimensity 8200 Ultra RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 512 GB

: 512 GB Ekran : 6.78 inç AMOLED, 144Hz

: 6.78 inç AMOLED, 144Hz Arka Kamera : 50 MP Sony IMX890 (OIS) + 50 MP ultra geniş + 2 MP derinlik

: 50 MP Sony IMX890 (OIS) + 50 MP ultra geniş + 2 MP derinlik Ön Kamera : 50 MP

: 50 MP Batarya : 5000 mAh, 70W hızlı şarj

: 5000 mAh, 70W hızlı şarj Fiyatı: 26.000 TL

Samsung Galaxy A56 5G

Samsung Galaxy A56 5G, orta segment A serisinin güvenilirliğini uygun fiyata sunuyor. Exynos 1580 işlemci, 8 GB RAM ve 5G desteğiyle günlük kullanımda akıcı bir deneyim vadediyor. Asgari ücretle alınabilecek telefonlar arasında Samsung kalitesi arayan kullanıcılar için ideal.

50 MP ana kamera ve OIS desteği, 12 MP ultra geniş açı ve 5 MP makro kamera ile çoklu çekim seçenekleri sunuyor. Yapay zeka destekli fotoğraf özellikleri ve video stabilizasyonu başarılı sonuçlar veriyor. IP67 su ve toz direnci ile dayanıklılık sağlıyor.

Öne çıkan özelliği ise 6 yıl yazılım güncellemesi ve güvenlik desteği uzun vadeli kullanım arayan kullanıcılar için büyük avantaj. Metal çerçeve ve Corning Gorilla Glass Victus+ koruması premium bir yapı sunuyor. Samsung ekosisteminde olan kullanıcılar için uygun fiyatlı bir Galaxy deneyimi.