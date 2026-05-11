HMD'den Çok Ucuz Android Telefon Geliyor! 6000 mAh Bataryaya Sahip

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. HMD Vibe 2 5G'nin ekran özellikleri belli oldu. Cihaz, serinin bir önceki modeliyle aynı ekran özellikleriyle birlikte gelecek. Telefonda ayrıca Unisoc tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunacak. Bu işlemci sayesinde donanımı zorlamayan mobil oyunlar oynanabilecek.

HMD Vibe 2 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,74 inç

6,74 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz İşlemci: Unisoc T7200

Unisoc T7200 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve yardımcı sensör

50 MP ana kamera ve yardımcı sensör Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Kablolu Şarj: 10W

10W Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

HMD Vibe 2 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

HMD'nin yeni telefonu 6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, IPS LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse HMD Vibe 5G'da 6,67 inç ekran boyutu, 720 x 1604 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 90Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 720 x 1604 piksel civarında bir çözünürlük görebiliriz. 90Hz yenileme hızı, 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. Bu arada geniş görüş açısına sahip IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.

HMD Vibe 2 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Vibe 2 5'de giriş segmentinde yer alan Unisoc T7200 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 24 FPS'te çalıştırıyor. Candy Crush Saga, Temple Run ve Subway Surfers City gibi donanımı zorlamayan oyunlar ise daha yüksek FPS'lerde oynanabiliyor. Unisoc T7200 işlemcisi daha önce ZTE Blade A56, Nubia V70 Max ve Nubia Music 2'de de tercih edilmişti.

Bu işlemcide 1.6 GHz hızında çalışan iki adet Cortex-A75 çekirdeği ve 1.6 GHz hızında çalışan altı adet Cortex-A55 çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Bu arada Vibe 5G'de Unisoc T760 mevcut. Bu işlemci de Candy Crush Saga gibi donanımı zorlamayan mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

HMD Vibe 2 5G'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve yardımcı sensör bulunacak. Ön yüzeyde ise görüntülü görüşmek ve selfie çekmek gibi aktiviteler için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Vibe 5G'dei se 50 megapiksel ana kamera, yardımcı sensör ve 8 megapiksel ön kamera mevcut.

HMD Vibe 2 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 işletim sistemine sahip HMD Vibe 2 5G, 21 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleril ve fiyatı belli olacak. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip bütçe dostu Android telfeon Vibe 5G, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

HMD Vibe 2 5G Türkiye'de Satılacak mı?

HMD Vibe 2 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda HMD'nin akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda HMD Vibe 2 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük.

HMD Vibe 2 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

HMD Vibe 2 5G'nin 6.499 rupi başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edilmişti. Bu da güncel kur ile bilrikte 3 bin 98 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 5 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Bence telefon IPS LCD yerine AMOLED'e sahip olsa daha iyi olur çünkü bu ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. AMOLED ayrıca çok canlı renklere sahip. Bunlar hem film izlemeyi hem de oyun daha keyifli hâle getiriyor. Telefonun ayrıca hem günlük kullanım hem de Subway Surfers City ve Candy Crush Saga gibi donanımı zorlamayan mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabileceğini düşünüyorum.