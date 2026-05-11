Samsung'dan 50 MP Kameralı Orta Segment Telefon Geliyor! 5.000 mAh Pili Var

Samsung, çok yakında Galaxy A27 isimli yeni orta segment telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Daha önce performans testlerinde ortaya çıkan ve bazı özellikleri sızdırılan model son olarak tanıtım öncesinde önemli bir eşiği daha aştı. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy A27 BIS Sertifikası Aldı

Samsung Galaxy A27 SM-A276B/DS model numarasıyla kısa süre önce BIS veritabanında ortaya çıktı. Bu gelişme akıllı telefonun herhangi bir özelliğini doğrudan doğrulamasa da tanıtımın çok yakında yapılacağına dair güçlü bir sinyal veriyor diyebiliriz.

Galaxy A27 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran boyutu: 6,7 inç

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm)

Arka kamera: 50 MP ana + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP makro

Ön kamera: 12 MP

Ön kamera video: 4K 30 FPS

Arka kamera video: 4K 30 FPS

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 45W hızlı şarj

Galaxy A27 İşlemcisi Ne Olacak?

Telefonda kullanılacak işlemci Snapdragon 6 Gen 3 olacak. Bu yonga seti 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Yani 5 nm tabanlı işlemcilere kıyasla daha yüksek performans sunuyor, daha az ısınıyor ve aynı zamanda daha az güç tüketiyor. Selefi Galaxy A26'da ise Exynos 1380 işlemcisi tercih edilmişti.

Snapdragon 6 Gen 3 halihazırda Galaxy A36 5G, Redmi Note 15 5G ve Poco M8 5G gibi orta segment telefonlara güç veriyor. Oyun performansına geldiğimizdeyse PUBG Mobile'ı 40-60 FPS arasında çalıştırabiliyor. Yani mobil pazardaki birçok yapımı sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor.

Galaxy A27 Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Üründe 50 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş açı ve 2 megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkacak. Galaxy A26'da da aynı kamera özellikleri bulunuyordu. Yani bunları dikkate alarak yeni modelin kamera tarafında devasa yenilikler sunmayacağını söyleyebiliriz.

Ultra geniş açı kamerası sayesinde çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırabiliyorsunuz. Bununla birlikte makro kamerayla ise küçük detayları rahatlıkla fotoğraflayabiliyorsunuz.

Galaxy A27 Bataryası Nasıl Olacak?

Galaxy A27'nin bataryası 5.000 mAh kapasitesinde olacak ve 45W hızlarını destekleyecek. Bir önceki model ise 5.000 mAh'lik bir pile ve 25W şarj hızlarına sahip. Kısacası yeni modelde şarj hızlarının gözle görülür şekilde artacağı, ancak batarya kapasitesinin sabit kalacağı söylenebilir.

Galaxy A27 Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung, Galaxy A26'yı geçen yılın mart ayında kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Şu an için kesin olmasa da Galaxy A27'nin bu ayın içerisinde tanıtılması bekleniyor. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır. Öte yandan Galaxy A26 ülkemizde 18.499 TL'den satılıyor. Bunları dikkate alarak yeni modelin 20.000 TL seviyesinde bir fiyat etiketine sahip olması sürpriz olmaz.

Editörün Yorumu

Galaxy A27’deki en önemli değişikliğin işlemcisinde olacağını düşünüyorum. Bunun yanı sıra geçmişte paylaşılan render görsellerine göre cihaz selefindeki damla çentik tasarımının aksine delikli bir ekranla karşımıza çıkacak. Bu da akıllı telefonun daha modern bir görünüme sahip olacağı şeklinde yorumlanabilir. Açıkçası damla çentik tasarımının modasının geçtiğini düşünüyorum. Yeni model bu açıdan bir öncekinden daha fazla ilgimi çekti diyebilirim.