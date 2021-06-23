Ashampoo WinOptimizer 2021 Ücretsiz Oldu!
Bilgisayarınızın performansını artırmak için kullanabileceğiniz en iyi programlardan birisi olan Ashampoo WinOptimizer 2021 ücretsiz oldu.
Bilgisayarınızın performansını artırmak için kullanabileceğiniz en iyi programlardan birisi olan Ashampoo WinOptimizer 2021 ücretsiz oldu. Windows deneyiminizi daha hızlı, daha yalın ve daha güvenli bir hale getiren WinOptimizer 2021, şu andan itibaren tüm kullanıcılar tarafından tamamen ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor.
WinOptimizer 2021 Özellikleri Neler?
- Dosya Sorunlarını Tespit Etme ve Onarma
- Yanlışlıkla Silinen Dosyaları Kurtarma
- Güvenli Dosya Şifreleme
- Dosya Silici ile Güvenli ve Kalıcı Dosya Silme
- Geçersiz Program Kısayollarını Bulma
- Optimize Edilmiş Donanım Algılama
- Ayrıntılı Sistem Bilgisi Alma
- Sabit Disk Sorunlarını Tespit Etme
- Yüklü Fontları Yönetme ve Yapılandırma
- Benchmark Sistemi
- Gelişmiş Kaldırma Yöneticisi
- İnternet Bağlantısı Optimizasyonu
- İnce Ayar Modülü ile Gizli Ayarları Yapılandırma
Ashampoo WinOptimizer, bilgisayar kullanıcılarının sistem performansını artırmak veya sistem ayarlarını optimize edebilmek için ihtiyaç duyabilecekleri her tür aracı kendilerine sunan gelişmiş bir sistem bakım aracıdır. Normalde 30 Dolar fiyat etiketine sahip olan program, tüm kullanıcılar için tamamen ücretsiz yapıldı.
Anlaşılır ve kolay kullanılabilir bir kullanıcı arayüzüne sahip olan WinOptimizer üzerinde yer alan genel sekmesi altında sistem özelliklerine ve ayrıntılarına hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda genel sekmesi altında bellek kullanımı ve sabit diskleriniz ile ilgili bilgilere de ulaşabilirsiniz.
Modüller sekmesi altında yer alan sistem bakım, performans artırma, Windows özelleştirme, sistem analizi, dosya araçları ve genel başlıkları altında yer alan farklı araçları kullanarak ihtiyaç duyduğunuz tüm işlemleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
Farkedeceğiniz gibi program üzerinde kullanabileceğiniz ve kullandıkça keşfetmeniz gereken birçok farklı araç ve ayar yer almakta. Eğer bu araçlar arasında kaybolacağınızı düşünüyorsanız, merak etmeyin. Çünkü sıklıkla kullandığınız araçları favorileriniz arasına ekleyerek, favoriler listesi altında yer vermiş olduğunuz tüm araçlara hızlı bir şekilde erişebilme şansına sahipsiniz.
İçerisinde yer alan sistem bakım ve optimizasyon araçlarının dışında kullanıcılarına yedekleme konusunda da yardımcı olan WinOptimizer, istediğiniz zaman sisteminizin yedeğini almanıza olanak sağlar ve olası bir aksilik yaşanması durumunda almış olduğunuz yedek dosyalarını kullanarak sisteminizi hızlı bir şekilde geri yükleyerek eski çalışır haline getirmenize izin verir.
Tüm bu özelliklerin dışında sizlere istatistikler sekmesi altında taranan dosyalar, klasörler, silinen dosyalar ve çok daha fazlasıyla ilgili istatistiksel bilgileri sunmaktadır.
Sonuç olarak sisteminizi sürekli olarak ilk günkü performansıyla kullanmak istiyorsanız ve bilgisayar bakımına önem veriyorsanız Ashampoo WinOptimizer'ı mutlaka denemenizi öneririm
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