Bilgisayarınızın performansını artırmak için kullanabileceğiniz en iyi programlardan birisi olan Ashampoo WinOptimizer 2021 ücretsiz oldu. Windows deneyiminizi daha hızlı, daha yalın ve daha güvenli bir hale getiren WinOptimizer 2021, şu andan itibaren tüm kullanıcılar tarafından tamamen ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor.

WinOptimizer 2021 Özellikleri Neler?

Dosya Sorunlarını Tespit Etme ve Onarma

Yanlışlıkla Silinen Dosyaları Kurtarma

Güvenli Dosya Şifreleme

Dosya Silici ile Güvenli ve Kalıcı Dosya Silme

Geçersiz Program Kısayollarını Bulma

Optimize Edilmiş Donanım Algılama

Ayrıntılı Sistem Bilgisi Alma

Sabit Disk Sorunlarını Tespit Etme

Yüklü Fontları Yönetme ve Yapılandırma

Benchmark Sistemi

Gelişmiş Kaldırma Yöneticisi

İnternet Bağlantısı Optimizasyonu

İnce Ayar Modülü ile Gizli Ayarları Yapılandırma

Ashampoo WinOptimizer, bilgisayar kullanıcılarının sistem performansını artırmak veya sistem ayarlarını optimize edebilmek için ihtiyaç duyabilecekleri her tür aracı kendilerine sunan gelişmiş bir sistem bakım aracıdır. Normalde 30 Dolar fiyat etiketine sahip olan program, tüm kullanıcılar için tamamen ücretsiz yapıldı.

Anlaşılır ve kolay kullanılabilir bir kullanıcı arayüzüne sahip olan WinOptimizer üzerinde yer alan genel sekmesi altında sistem özelliklerine ve ayrıntılarına hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda genel sekmesi altında bellek kullanımı ve sabit diskleriniz ile ilgili bilgilere de ulaşabilirsiniz.