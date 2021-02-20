Aşıların Mutasyonlu Virüse Karşı Etkisi Azaldı mı? Bilim Kurulu Açıkladı

Koronavirüs aşılarının mutasyonlu virüse karşı etkisi zayıfladı mı? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, çok sayıda insan tarafından merak edilen soruyu yanıtladı. Prof. Dr. Özlü tarafından yapılan açıklamaya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

COVID-19 Aşıları Mutasyonlu Virüse Karşı Etkili mi?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda COVID-19'un İngiltere, İsrail, Brezilya ve Güney Afrika varyantları tespit edilmişti. Daha sonra ülkemize has mutasyon türünün tespit edildiği açıklanmıştı. Son olarak Finlandiya'da da yeni bir mutasyonlu koronavirüs ortaya çıkmıştı.

COVID-19 varyantlarının bulaşıcılık ve öldürücülük oranının yüksek olabilme ihtimalinden ötürü endişe yaratmıştı. Aşılama çalışmaları ise dünyanın dört bir yanında devam ediyor. Aşıların mutasyonlu COVID-19'a karşı etkisinin azalıp azalmadığı çok sayıda insan tarafından merak ediliyordu. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, konuya dair önemli bir açıklama yaparak insanların kafasında oluşan soru işaretini giderdi.

Mutasyonlu koronavirüsün bulaşıcılık oranı daha kolay olduğu için kontrolünün daha zor olduğunu belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü, şu anda aşıların COVID-19 varyantlarına karşı etkili olduğu fakat aşıların etkisinde bir zayıflama olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Özlü, yaptığı açıklamada, "Tabii giderek şu anda toplumlarda sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada mutasyonlu virüsler yani varyant dediğimiz çok sayıda mutasyonun bir arada göründüğü yeni mutant virüsler daha fazla görülmeye başlıyor. Artış var, bu tabii izlenmesi gereken bir durum" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Çünkü bu artışlar beraberinde yeniden salgında dalgalanmayı getirecek mi? Yeniden vaka sayılarında bir artış olacak mı? Bütün endişemiz o. Umarım kontrolünü sağlayabiliriz ama tabii bu virüslerin kontrolü daha zor, bulaşması daha kolay." "Dikkatli olmamız lazım. Şu anda mutant virüslere aşılar etkili ama aşıların etkisinde bir zayıflama var. O açıdan dikkatli olmak gerekiyor. Daha zayıf etkili ama hala etkili."

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