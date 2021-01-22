Koronavirüs Aşı Randevusu Nasıl Alınır?

Yeni tip koronavirüsün Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkması ve kısa süre içerisinde dünyayı etkisi altına almasının üzerinden bir süre sonra bilim insanları virüsle mücadele kapsamında çalışmalarına başlamıştı. Bu çalışmalar, dünyanın normale dönmesi için süratle ilerletilirken Türkiye de dahil olmak üzere bazı ülkelerde aşılar uygulanmaya başlandı. Peki, koronavirüs aşı randevusu almak için hangi adımları takip etmek gerekiyor?

Birkaç Adımda Koronavirüs Aşı Randevusu Alın

Sağlık Bakanlığı resmi web sitesinde COVID-19 aşı randevusu hakkında bilgilendirme niteliğinde bir infografik hazırlandı. “T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Aşılama Süreci” başlıklı bilgilendirme grafiğinde aşı uygulaması için randevu almak isteyen vatandaşların hangi adımlardan geçmesi gerektiğine yer verildi.

Türkiye’de uygulanmaya başlanan aşılar, randevulu olarak yapılıyor. Bu, ilk adımın randevu almak için e-Nabız hesabınızdan veyahut 2023’e kısa mesaj (SMS) göndermenizin gerektiği anlamına geliyor. Koronavirüs aşısı için nasıl randevu alacağınızı öğrenmek için aşağıda yer alan adımları takip etmeniz yeterli olacaktır.

İlk olarak aşı olup olamayacağınızı öğrenmek için e-Nabız hesabınıza girip kontrol etme ve 2023’e kısa mesaj (SMS) atma yöntemlerinden birini kullanabilirsiniz. Aşı durumunuzu SMS vasıtası ile kontrol etmek için 2023’e ASI yazıp boşluk bırakın, T.C. kimlik numaranızı yazıp tekrar boşluk bırakın ve kimlik seri numaranızın son 4 hanesini yazıp gönderin. Bu yöntem, aşı olmak için uygun olup olmadığınızı öğrenmenizi sağlayacaktır.

Aşı olmak için uygunsanız MHRS uygulamasına sizi yönlendirecektir. Bu uygulamada tarih ve saat aralığını seçerek randevu alma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Randevu işleminden sonra size SMS vasıtası ile kısa bir bilgilendirme mesajı gönderilecektir. Randevu bilgilerinizi daha sonra e-Nabız ve MHRS üzerinden de görüntüleyebilirsiniz.

Türkiye’de Kimler Koronavirüs Aşısı Olabiliyor?

Türkiye’de uygulanmaya başlanan COVID-19 aşısını şu anda herkes olamıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan aşı uygulanacak grup sıralaması şablonunda aşı yaptıracak gruplar 1. aşama, 2. aşama, 3. aşama ve 4. aşama olarak sıralanmıştır.