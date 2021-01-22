Koronavirüs Aşı Randevusu Nasıl Alınır?

Yeni tip koronavirüsün Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkması ve kısa süre içerisinde dünyayı etkisi altına almasının üzerinden bir süre sonra bilim insanları virüsle mücadele kapsamında çalışmalarına başlamıştı. Bu çalışmalar, dünyanın normale dönmesi için süratle ilerletilirken Türkiye de dahil olmak üzere bazı ülkelerde aşılar uygulanmaya başlandı. Peki, koronavirüs aşı randevusu almak için hangi adımları takip etmek gerekiyor?
Birkaç Adımda Koronavirüs Aşı Randevusu Alın
Sağlık Bakanlığı resmi web sitesinde COVID-19 aşı randevusu hakkında bilgilendirme niteliğinde bir infografik hazırlandı. “T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Aşılama Süreci” başlıklı bilgilendirme grafiğinde aşı uygulaması için randevu almak isteyen vatandaşların hangi adımlardan geçmesi gerektiğine yer verildi.
Türkiye’de uygulanmaya başlanan aşılar, randevulu olarak yapılıyor. Bu, ilk adımın randevu almak için e-Nabız hesabınızdan veyahut 2023’e kısa mesaj (SMS) göndermenizin gerektiği anlamına geliyor. Koronavirüs aşısı için nasıl randevu alacağınızı öğrenmek için aşağıda yer alan adımları takip etmeniz yeterli olacaktır.
- İlk olarak aşı olup olamayacağınızı öğrenmek için e-Nabız hesabınıza girip kontrol etme ve 2023’e kısa mesaj (SMS) atma yöntemlerinden birini kullanabilirsiniz. Aşı durumunuzu SMS vasıtası ile kontrol etmek için 2023’e ASI yazıp boşluk bırakın, T.C. kimlik numaranızı yazıp tekrar boşluk bırakın ve kimlik seri numaranızın son 4 hanesini yazıp gönderin. Bu yöntem, aşı olmak için uygun olup olmadığınızı öğrenmenizi sağlayacaktır.
- Aşı olmak için uygunsanız MHRS uygulamasına sizi yönlendirecektir. Bu uygulamada tarih ve saat aralığını seçerek randevu alma işlemini tamamlayabilirsiniz.
- Randevu işleminden sonra size SMS vasıtası ile kısa bir bilgilendirme mesajı gönderilecektir. Randevu bilgilerinizi daha sonra e-Nabız ve MHRS üzerinden de görüntüleyebilirsiniz.
Türkiye’de Kimler Koronavirüs Aşısı Olabiliyor?
Türkiye’de uygulanmaya başlanan COVID-19 aşısını şu anda herkes olamıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan aşı uygulanacak grup sıralaması şablonunda aşı yaptıracak gruplar 1. aşama, 2. aşama, 3. aşama ve 4. aşama olarak sıralanmıştır.
- 1. aşamada sağlık kurumunda çalışanlar ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalan ve burada görevli çalışanlar yer alıyor.
- 2. aşamada verilen hizmetin sürdürülmesi için öncelikli olan sektörler yer alıyor. Bunların içerisinde Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kritik görevlerde yer alan kişiler, zabıta ve özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü, taşımacılık yer alıyor. Ayrıca B1 grubunda 60-64 yaş arası bireyler, B2 grubunda 55-59 yaş arası bireyler, B3 grubunda ise 50-54 yaş arası bireyler bulunuyor.
- 3. aşamada kronik hastalığı olan kişiler ile diğer gruplar yer alıyor. 3. aşamanın A grubundaki kişiler, kronik hastalığa sahip kişilerden oluşuyor. 3. aşamanın A1 grubunda 40-49 yaş aralığındaki kişilerin, A2 grubunda 30-39 yaş aralığındaki kişilerin, A3 grubunda 18-29 yaş aralığındaki kişilerin aşı yaptırması uygun hâle geliyor. 3. aşamanın kronik hastalığı olmayan B1 grubundaki 40-49 yaş aralığındaki bireyler, B2 grubundaki 30-39 yaş aralığındaki bireyler ve B3 grubundaki 18-29 yaş aralığındaki bireyler, kronik hastalığı olan kişilerden sonra aşı yaptırabilecek.
- 4. aşamada aşılanma sırası geldiği hâlde zamanında koronavirüs aşısı yaptırmayan kişilerin aşılanma süreci başlayacak.
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