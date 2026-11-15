1,8 Metreden Düşmeye Dayanıklı Tablet Tanıtıldı! 16 GB RAM'i Var

Panasonic, ToughBook FZ-G3 modelini duyurdu. Yeni tablet, koruyucu kılıfa ihtiyaç duymadan kullanılabilecek şekilde tasarlandı. 16 GB RAM'e sahip tablet, şantiyeler ve açık hava çalışma alanları gibi elektronik cihazların kolayca zarar görebildiği ortamlarda rahatça kullanılabiliyor.

Panasonic ToughBook FZ-G3'ün Özellikleri Neler?

Özellik Panasonic ToughBook FZ-G3 İşlemci Intel Core Ultra 5 335 İşlemci mimarisi Panther Lake Çekirdek 8 çekirdek RAM 16 GB LPDDR5X Depolama 512 GB SSD Dahili GPU Intel Graphics Yapay zeka işlem birimi 50 TOPS NPU Ekran 10,1 inç Çözünürlük 1920 x 1200 piksel Parlaklık 1000 nit Dokunmatik ekran Çoklu dokunmatik USB bağlantıları 2 x USB 4 Type-C, 2 x USB 3.2 Type-A Diğer bağlantılar Gigabit Ethernet, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Ön kamera 5 MP Arka kamera 12 MP Ses Stereo hoparlör, çift mikrofon Düşmeye dayanıklılık Ahşap zeminde 1,8 metre, çelik zeminde 1,2 metre

Panasonic ToughBook FZ-G3'ün İşlemcisi Nasıl?

Panasonic ToughBook FZ-G3 gücünü Intel Core Ultra 5 335 işlemcisinden alıyor. İşlemcide dört adet verimlilik çekirdeği ve dört adet performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Verimlilik çekirdekleri 3.4 GHz, performans çekirdekleri ise 4.6 GHz hıza ulaşabiliyor.

İşlemcide Intel Graphics isimli dahili GPU bulunuyor. Dört adet Xe3 grafik çekirdeğini içeren bu GPU 2.45 GHz hızau laşabiliyor. Bu donanım, teknik çizimlerin incelenmesi ve düzenlenmesi, endüstriyel yazılımların temel ve orta düzeyde kullanılması, ayrıca küçük ve orta ölçekli üç boyutlu projelerin görüntülenmesi için yeterli işlem gücü sunuyor.

Karmaşık 3D modeller ve yoğun grafik işlemleri için harici ekran kartına ihtiyaç duyulabilir. Stereo hoparlöre ve çift mikrofona sahip olan tablette ayrıca 16 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB SSD bulunuyor. Bunların yanı sıra cihazda Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 desteği de yer alıyor.

ToughBook FZ-G3'ün Ekranı Nasıl?

10,1 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, 1920 x 1200 piksel çözünürlük ve 1000 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekranın güneş ışığı altında bile rahatça görülebilmesini sağlıyor. Bu arada tablette iki adet USB 4 Type-C ve iki adet USB 3.2 Type-A portları bulunuyor.

Panasonic ToughBook FZ-G3 Türkiye'de Satılacak mı?

Panasonic ToughBook FZ-G3'ün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Panasonic'in bazı cihazları Türkiye'de satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Panasonic ToughBook FZ-G3'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Panasonic ToughBook FZ-G3'ün çok zorlu çalışma koşullarına uygun tasarlandığından dolayı dayanıklılığıyla öne çıkıyor. 1,8 metreden düşmeye dayanabilmesi, parlak ekranı ve Panther Lake işlemcisi sahada çalışan ekipler için önemli avantajlar sunuyor. Tablette Wi-Fi7 ve Bluetooth 5.4 desteğinin de yer alması oldukça önemli.