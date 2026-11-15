Honor'dan 16 GB RAM'li Telefon Geliyor! 200 MP Kamera ve Dahası

Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Honor 700 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Honor 700 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6.57 inç

6.57 inç İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ana Kamera: 200 MP

200 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W İşletim Sistemi: Android 17

Android 17 Arayüz: MagicOS 11

Honor 700 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera buluncak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Bu arada serinin önceki modeli Honor 600 Pro'da da aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

Honor 700 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Honor 700 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisine sahip olacağı iddia edildi. Bu işlemcide 3.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.32 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Bu arada söz konusu işlemci Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi.

Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. Nm değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Bu sayede aynı alana çok daha fazla transistör sığdırılabiliyor. 3 nm işlemci, 4 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor.

Honor 700 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Honor'un yeni telefonu 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu arada Honor 600 Pro'da 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği mevcut.

Honor 700 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor 700 Pro, 23 Kasım'da Çin'de tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonların özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. Bu arada güçlü işlemci ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Honor 600 Pro, 2026 yılının Nisan ayında tanıtılmıştı.

Honor 700 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Honor 600 Pro, Honor 400, Magic 8 Pro ve dahil olmak üzere Honor'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Honor 700 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacaktır. Güçlü işlemciye sahip cihazın Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bunların yanı sıra telefonda yüksek çözünürlük kamera da önemli bir avantaj.