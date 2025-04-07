iPhone Yüzünden Askeri Sırlar Basına Sızdı! İşte Şok Edici Detaylar

Akıllı telefonlar kuşkusuz günümüzün en yaygın kullanılan teknolojik araçların başında geliyor. 7'den 70'e her yaştan ve her meslek grubundan insan, günlük hayatında akıllı telefonlarına başvuruyor. Üstelik bunu yalnızca kişisel ihtiyaçlar için değil, iş gibi çeşitli amaçlarla da yapıyor.

Görünüşe göre, ABD ordusunun üst düzey yetkilileri için de durum benzer. Ancak ister 4. Leven'te plazada çalışan bir beyaz yakalı olun isterseniz de Kara Kuvetteleri Komutanlığı'nda görev yapan bir general, iş için akıllı telefon kullanırken dikkat etmekte fayda var. İşte detaylar!

iPhone'un Hatalı Önerisi, Gizli Askeri Planları Basına Sızdırdı

Hiç telefonunuzun otomatik düzeltme özelliği yüzünden komik veya utanç verici hatalar yaptığınız oldu mu? Eğer cevabınız evet ise yalnız değilsiniz. Ancak bazen bu tür teknolojik kazalar, ne iş yaptığınıza göre çok daha ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

ABD'de yaşanan ilginç bir iletişim aksaklığı, çok gizli devlet sırlarının nasıl beklenmedik şekillerde ifşa olabileceğini gösterdi. Olay, 13 Mart'ta Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın bir hata yapmasıyla başladı. Waltz, Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes yerine Goldberg'ü gizli bir Signal grubuna ekledi.

Konuyla ilgili tutulan raporlara göre, bu karışıklığın nedeni Waltz'ın iPhone'uydu. Telefon, Hughes'un kartına Goldberg'ün numarasını "ilişkili kişi" olarak önermişti. Goldberg, operasyon detaylarını yayınlamakla kalmadı, Trump yönetiminin güvenli olmayan kişisel cihazlarda Signal kullanarak gizli bilgiler paylaştığını da ortaya çıkardı.

Uzmanlara göre bu uygulamanın kontrolsüz yapısı, düşman devletlerin bilgilere erişme riskini artırıyor. Beyaz Saray, Signal kullanımını "gerçek zamanlı iletişim için başka seçenek olmamasına" bağladı. Ancak bu açıklama neden güvenli bir alternatif geliştirilmediği sorusunu akıllarda bıraktı.

Teknolojinin küçük bir hatası, ulusal güvenliği sarsacak bir domino etkisi yarattı. Elbette ki resmi raporlar suçu insan hatasından çok teknolojiye attı. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Asıl suçlu iPhone mu yoksa dikkatsizlik mi? Görüşleriniz aşağıda yer alan yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.