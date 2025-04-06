F-16'dan 3 Kat Büyük Ama Radarda Nokta Kadar: MMU KAAN Bunu Nasıl Yapıyor?

Türkiye’nin yerli ve milli savaş uçağı MMU KAAN’a önemli bir dokunuş daha yapıldı. Bu dokunuş ile birlikte hayalet uçak adınının hakkı verilecek. Uçağın radarda görünürlüğünü neredeyse tenis topu boyutuna indirecek yazılım geliştirildi. TÜBİTAK tarafından geliştirilen bu yazılımla birlikte herhangi bir hava savunma sisteminin MMU KAAN'ı fark etmesi oldukça güç olacak. İşte konuyla ilgili detaylar...

Hayalet Uçak MMU KAAN!

F-16’dan üç kat büyük olmasına rağmen radarda çok daha küçük iz bırakan MMU KAAN, yeni geliştirilen RASEM yazılımıyla bu avantajını daha da ileri taşıyor. TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilen bu yazılım, uçağın radar kesitini düşürmekle kalmıyor aynı zamanda geniş bir tasarım yelpazesiyle farklı alanlarda uyarlamalar yapmaya da imkan tanıyor. RASEM, TUSAŞ’a başarıyla teslim edildi ve böylece MMU KAAN’ın ‘hayalet’ kimliği resmiyet kazandı.

İşin radarda görünmezlik kısmı sadece yazılımla sınırlı değil. Uçağın radom (burun kısmı) için özel frekansta seçici yapıda bir tasarım geliştirildi. RASEM-RADOM adı verilen bu sistem, radar dalgalarının içeri girmesini engelleyerek uçağın geri seken sinyallerle tespit edilmesini neredeyse imkansız hale getiriyor. Yani radar bakıyor, ama karşısında sadece yutulmuş sinyaller var. Bu da radarın aldatılmasına yani uçağı fark etmemesini sağlıyor. Kısacası "ben aslında yokum" diyor uçak.

Bunun yanında,uçağın beyni de milli. TÜBİTAK BİLGEM, MMU KAAN’ın ilk uçuşunda kullanılan uçuş kontrol bilgisayarları, görev yönetimi sistemleri, deterministik ve yüksek hızlı ağ altyapıları, ara yazılımlar ve çoklu gerçek zamanlı işletim sistemlerine kadar birçok kritik bileşeni geliştirmiş durumda. Kısacası uçağın her noktası yerli yazılımla atıyor. Ve tabii ki bir test sistemi olmadan bu işler ilerleyemezdi. BİLGEM tarafından geliştirilen NFRTF adlı anten test sistemi sayesinde de bu hayalet özellikler detaylı şekilde test ediliyor. Hem güvenlik, hem doğruluk sağlanıyor.

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