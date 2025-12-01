Assassin's Creed Black Flag Remake'ten Heyecan Verici Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Merakla beklenen Assassin's Creed Black Flag Remake, bir kez daha karşımıza çıktı. Henüz resmen teyit edilmemiş olsa da dolaylı yoldan yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Ünlü Kaynak, Yeni Assassin's Creed Black Flag Remake Detaylarıyla Karşımızda

Bildiğiniz gibi Ubisoft bünyesinde geliştirildiği iddia edilen ondan fazla Assassin's Creed oyunu var. Bunların bir kısmı ana seriye dahil olacak iken, çok oyunculu odaklı, yan senaryolu ve yeniden yapımlar da var. Assassin's Creed IV: Black Flag ise yeniden yapımlardan bir tanesi olacak. Her ne kadar şimdilik teyit edilmemiş olsa da, gerek Ubisoft tarafından ima edilmesi, gerek Edward Kenway aktörü tarafından laf arasında bahsedilmesi ve gerekse de sık sık karşımıza çıkan sızıntılar ile geleceğine büyük ölçüde kesin gözüyle bakmaya başladık.

Şimdilik kesin bir açıklama yapılmamış olsa da The Game Awards şovunda Prince of Persia: The Sands of Time Remake ile karşımıza çıkması beklenen Assassin's Creed Black Flag Remake ile ilgili yeni söylentiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Seri ile ilgili sızdırdığı bilgiler ile ünlenmiş olan j0nathan tarafından paylaşılan yeni bilgilere göre yeniden yapım, Assassin's Creed Shadows benzeri hava koşullarına sahip olacak. Yükleme ekranlarının da kaldırılmasının yanı sıra, revizyondan geçirilmiş menüler ve orijinaline göre daha detaylı ve daha fazla aktivitenin olduğu bir harita da bizleri bekliyormuş.

Elbette bu bilgiler henüz resmi olarak teyit edilmedikleri için, söylenti olarak bir kenarda tutmakta fayda var. Ancak kaynağın j0nathan olması dolayısı ile % 50 ihtimal gözüyle de bakabiliriz.

Geride bıraktığımız zaman zarfında, Jeux Vidéo Magazine tarafından Eylül ayında paylaşılan bilgiler ile Edward Kenway ile atıldığımız korsan hikayesine daha fazla odaklanılacağının bilgisi aktarılmıştı. Modern zamandaki bölümler bütünüyle kaldırılacak iken, oynanışın ise mitolojik üçlemedeki gibi rol yapma oyunu tabanlı hale getirileceği de söylenmişti. Yani klasik sinematik savaş mekaniklerinin yerini seviye atlama, ekipman geliştirme ve diyalog seçeneklerine bırakabileceği anlamına geliyor.

Herhangi bir kesin çıkış tarihi belirtilmemiş olsa da, 2026 yılının ilk çeyreğine çıkabileceği iddia edilmişti. Yani bu, yeni yılı bir Ubisoft oyunu ile açacak iken aynı çeyrekte Fransız yayıncının bir başka oyunu ile karşılaşabileceğimiz anlamına geliyor. Elbette resmen teyit edilmesi durumunda. Gelişmeleri takipte olacağız.