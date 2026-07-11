Korsan Temalı Assassin's Creed Oyunundan Güçlü Başlangıç!

Ubisoft'un kısa süre önce piyasaya sürdüğü yeni aksiyon-macera oyunu Assassin's Creed Black Flag Resynced, oyuncularla buluşmasının ardından büyük ilgi gördü. Oyun kısa sürede büyük bir oyuncu kitlesine ulaşırken bugün ilk satış rakamları da paylaşıldı. Açıklanan veriler yapımın oyun dünyasında güçlü bir başlangıç yaptığını gösteriyor. İşte ayrıntılar...

Assassin's Creed Black Flag Resynced Kaç Adet Sattı?

9 Temmuz'da bilgisayar ve konsol platformları için piyasaya sürülen Assassin's Creed Black Flag Resynced oyununun 2 milyon kopya satışını aştığı açıklandı. Şirket resmî X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla hem 2 milyon satış rakamını duyurdu hem de oyunculara yoğun ilgileri için teşekkür etti.

Dash my Buttons... Assassin's Creed Black Flag Resynced has already passed 2 million copies sold! 🏴‍☠️



Whether you're sailing with us again, or stepping aboard the Jackdaw for the first time: THANK YOU from the bottom of ARR hearts. pic.twitter.com/3badNwSqVp — Assassin's Creed (@assassinscreed) July 10, 2026

Assassin's Creed Black Flag Resynced, piyasaya sürülmeden önce ön siparişe açılmış ve bu süreçte de oyunculardan büyük ilgi görmüştü. Verilere göre en fazla ön sipariş alan yapımlardan biri olan oyun, görünüşe bakılırsa bu ilgiyi satış rakamlarına da yansıtmış durumda.

Assassin's Creed Black Flag Resynced Neden Büyük İlgi Görüyor?

Assassin's Creed Black Flag Resynced'ın bu kadar büyük ilgi görmesinin arkasında birçok sebep var. Bunların başında 2013'te çıkan Assassin's Creed 4: Black Flag'in yenilenmiş mekanikler ve çok daha gelişmiş grafiklerle yeniden sunulması geliyor. Özellikle birkaç yıl önce çıkan oyunu beğenen oyuncular, bu yapımı da oynamayı tercih etti. Bunun yanı sıra korsan teması, açık dünya yapısı ve deniz savaşları da oyunu öne çıkaran nedenler arasında yer alıyor.

Assassin's Creed Black Flag Resynced Nasıl Bir Oyun?

Assassin's Creed Black Flag Resynced, oyuncuları 18. yüzyıl Karayipleri'ne götürerek korsan yaşamını Assassin's Creed evreniyle bir araya getiriyor. Oyunda Edward Kenway adlı bir korsanı kontrol ediyoruz. Oldukça karizmatik bir görünüme sahip olan Kenway ile hikâye boyunca hem Tapınakçılar hem de Suikastçılar arasındaki mücadeleye tanıklık ediyoruz.

Aynı zamanda kendi gemimiz Jackdaw ile denizleri keşfediyor, düşman gemilerine saldırıyor, hazineler buluyor ve farklı adaları özgürce dolaşabiliyoruz. Eğer korsan oyunlarını seviyorsanız Assassin's Creed Black Flag Resynced'a göz atmanızda fayda var.

Editörün Yorumu

Assassin's Creed Black Flag Resynced'ın bu kadar güçlü bir başlangıç yapmasına pek şaşırmadım çünkü gerçekten oyunculara yüksek bir deneyim sunan bir oyun. Özellikle 2013'te çıkan ve pek çok kişinin sevdiği oyunun yeniden geliştirilmiş olmasının bunda büyük etkisi var. Ben de oyunu en yakın zamanda oynamayı düşünüyorum. Zaten korsan temalı oyunları da çok seviyorum.