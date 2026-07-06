En Çok İndirilen PS5 ve PS4 Oyunları: 13 Yıllık Oyun da Listede!

Sony oyunlara dair yeni listeler paylaştı. Bununla birlikte en çok indirilen PlayStation 4 (PS4) ve PlayStation 5 (PS5) ve oyunları belli oldu. Listelerde iki farklı kategori bulunuyor. Bir kategori Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada, diğer kategori ise Avrupa'yı kapsıyor. Yıllar önce piyasaya sürülen GTA 5 de listede bulunuyor.

Haziran 2026'da En Çok Hangi PS5 Oyunları İndirildi?

2026 yılının Haziran ayında en çok indirilen PlayStation 5 oyunları arasında Escape the Backrooms da bulunuyor. Co-op moduna sahip olan yapım, keşif ve korku oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Co-op modu sayesinde oyun arkadaşlarla birlikteo ynanabiliyor. 30'dan fazla bölüme sahip olan oyundaki amaç ise labirent gibi ortamlarda çıkış yolunu bulmaya çalışmak. Her bölüm farklı bir tasarıma, farklı tehliklere ve kendine özgü kurallara sahip.

Kısa sürede tüm dünyada çok popüler hâle gelen 007 First Light da listeye girdi. IO Interactive tarafından geliştirilen oyun, MI6 eğitim programına yeni katılmış genç James Bond'u konu alıyor. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan oyun 84 Metacritic puanına sahip. Oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği mevcut.

Yayıncılığını Warner Bros'un üstlendiği LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight da listede bulunuyor. Açık dünya haritasına sahip olan oyunda Batman'i kontrol ediyoruz. 84 Metacritic puanıyla dikkatleri üzerinde toplayan yapımda The Joker, Poison Ivy ve The Penguin dahil olmak üzere pek ço karakter de bulunuyor.

Haziran 2026'da En Çok Hangi PS4 Oyunları İndirildi?

2026 yılının Haziran ayında en çok indirilen PlayStation 4 oyunları arasında Batman: Arkham Knight da bulunuyor. 11 yıl önce piyasaya sürülen oyunda Batman'i kontrol ediyoruz. Rocksteady Studios tarafından geliştirilen yapımda yalnızca tek oyunculu mod mevcut. Başarılı oynanış sistemiyle öne çıkan oyunda Batmobile da yer alıyor.

Listede sekiz yıl önce satışa sunulan Red Dead Redemption 2 de yer alıyor. En iyi açık dünya oyunları arasında yer alan yapım, Arthur Morgan'ın hikâyesini konu alıyor. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan oyunda ister görev yapabiliyor ister haritada özgürce gezebiliyoruz. Oyunun 93 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim.

Yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Need for Speed Heat de listeye girdi. Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip olan yapım, sokak yarışlarına odaklanıyor. Ghost Games tarafından geliştriilen oyunda tek oyunculu ve çevrim içi modları mevcut. Listede ayrıca Cuphead, Firewatch ve Gang Beasts dahil olmak üzere pek çok oyun da bulunuyor.

Editörün Yorumu

Haziran ayında en çok indirilen PlayStation 5 ve PlayStation 4 oyunları listelerinde GTA 5 dikkatimi çekti. Açık dünya türündeki bu oyun 13 yıl önce satışa sunulmasına rağmen günümüzde hâlâ popülerliğnii devam ettiriyor. Bunun en büyük nedeni ise GTA Online modu. Bu modda yarıştan soyguna kadar pek çok görev mevcut. Görevleri ister arkadaşlarımızla ister dünyanın dört bir yanında bulunan oyuncularla birlikte oynayabiliyoruz.