BMW Uyardı: Rusya'da Korsan Üretim BMW Dönemi!

Rusya'nın Ukrayna'ya işgali sonrasında birçok şirket üretimini durdurup ülkeyi terk etmişti. Almanyalı otomobil üreticisi BMW de 2022 yılında ülkeyi terk eden şirketler arasındaydı. Kaliningrad'da Avtotor markası ile ortak kurulan fabrikadaki haklarını geride bırakan BMW, yaptığı açıklama ile herkesi şaşkınlığa uğrattı.

Rusya'da BMW Üretimi Devam Ediyor Mu?

BMW, yaptığı açıklamada Avtotor ile yapılan ortaklığın 2022 yılında sona erdiğini fakat Rus şirketin elde kalan eski parçalar ile 2025 yılında otomobil üretmeye devam ettiğini açıkladı. Avtator tarafından kaçak olarak üretilen modeller arasında X5, X6 ve X7 bulunuyor. 2025 ve 2026 olarak lisanlanan bu modellerin tasarımı ve özellikleri ise 2022 yılı ve öncesine ait.

Alman üretici, açıklama yaparak bu araçların satışlarının kendi bilgileri dahilinde olmadığını ve modellerin güvenlikleri konusunda garanti veremeyeceklerini ifade etti. Bu konuda resmi rakamları bilgilendirdiğini aktaran BMW, kendi katılımları olmadan üretilen araçların kullanılmasının sürücüler, yolcular ve trafikteki diğer otomobiller için büyük tehlike oluşturabileceğini ifade ediyor.

BMW, Rusya'da kaçak olarak üretilen otomobiller için şu ifadeleri kullandı:

"Bazı otomobil parçaları ve sarf malzemeleri uzun süreli depolamadan sonra üretimde kullanılamaz. Araç kitleri, üçüncü taraf tedarikçilerden satın alınan ve belirli bir araç tipinin üretimi için tasarlanmamış parçalarla tamamlanmış olabilir."

Ruslar BMW'leri Nasıl Üretiyor?

Avtator firması, BMW'nin Rusya'yı terk ederken geride bıraktığı birçok otomobil parçasını kullanarak 'sıfır' BMW modelleri üretiyor. Şirket, orijinal stokların tükendiği durumlarda ise kablo demetleri, hortumlar, kauçuk parçalar ve hatta bazı gövde parçalarını yerel imkanlarla tekrar üreterek araçlar monte ediyor.

Son olarak 2022 yılında gövde elemanlarını elinde bulunduran Avtator'un ürettiği araçlar bu yüzden hâlen 2022 yılından kalma bir görüntü izliyor. BMW X5, X6 ve X7 modelleri o tarihten bu yana makyajlandı veya yeni nesile adım attı. Rusya'da ise BMW fabrikasında zaman 2022'de durmuş gibi.

Hatta gelen bilgilere göre Avtotor daha önce BMW tarafından Rusya'da sunulmayan BMW X6 40d modelini bile sunmaya başlamış durumda. Bu durum, Avtotor'un paralel ithalat veya üçüncü ülkeler yolu ile BMW parçaları tedarik etmeye devam etmiş olabileceğini gösteriyor. Çünkü böyle bir üretim için fabrikalarda kalan parçalardan çok daha fazlası gerekiyor.

Rusya'da Üretilen BMW'lerin Fiyatı Ne Kadar?

Kaçak olarak üretilen BMW'lerin fiyatları da oldukça dikkat çekici. Gelen bilgilere göre Avtotor, kendi ürettiği 2022 yılında kalan modelleri 'Zaman Makinesi' olarak lanse ediyor. Rus şirket X5 için 177 bin doların üzerinde bir fiyat talep ediyor. BMW X6 modeli için yaklaşık 178 bin dolarlık fiyat etiketi belirleyen firma, daha büyük X7 modeline 188 bin dolarlık değer biçmiş.

Diğer yandan Rusların orijinal BMW modellerine olan ilgisi de devam ediyor. Her ne kadar BMW, Rusya'da tüm çalışmalarını durdurmuş olsa da ülkeye paralel ithalat yolu ile birçok otomobil ayak basıyor. Tüm sıkıntılara rağmen geçtiğimiz yıl Rusya'da 16 bin 740 adet BMW satıldığı belirtiliyor. Bu şekilde ülkeye sokulan BMW X6'nın müşterilere maliyeti ise 230 bin doların üzerinde.

Editörün Yorumu

BMW her ne kadar Rusya'yı terk etmiş olsa da Ruslar BMW'yi terk etmemiş gibi görünüyor. Rusların BMW'ye olan aşkını değerlendiren Avtotor'un girişimciliği büyük bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Güvenliği soru işareti birçok elektronik parçanın bu araçlarda kullanılması bu otomobilleri satın alan kişilerle birlikte trafiktekileri de tehlikeye sürüklüyor.

Özellikle fren sistemlerinde yaşanacak olası bir sorun ile bu kaçak üretim BMW'ler trafikte büyük tehlike yaratabilir. Ayrıca hava yastığı gibi hayati öneme sahip parçaların çalışmaması araç içinde meydana gelecek yaralanmaları bir kat daha artırabilir. Bu yüzden bu tür araçların kullanımını doğru bulmuyorum.

Diğer yandan bu araçların başka ülkelerde de tehlike yaratabilir. İlerleyen dönemde gümrük yolu ile ülkemize adım atmış BMW'leri satın alırken dikkat etmenizi öneririm. Kaçak şekilde üretilen bu araçları ihaleden satın almanız durumunda başta sağlığınız olmak üzere cüzdanınız da büyük bir zarara uğrayabilir.