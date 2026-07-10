BYD, 1.600 Beygirlik Elektrikli Süper Otomobilini Tanıttı!

Elektrikli otomobillerle birlikte Çinli otomotiv şirketleri piyasaya damga vurmaya başladı. Neredeyse her gün farklı bir otomobil tanıtan Çinli üreticiler, günlük otomobillerin yanı sıra artık süper otomobil piyasasında da ses getirmeye başladı. Bunun son örneği ise sahip olduğu yüksek beygir gücü ve şarj hızı ile BYD'nin Denza Z modeli oldu.

Denza Z'nin Teknik Özellikleri Neler?

BYD'nin alt markalarından biri olan Denza, Goodwood Hız Festivali'nde tanıttığı Z modeli ile tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Coupe, Spider ve Racing olmak üzere üç farklı versiyona sahip olan elektrikli otomobil, arka aks üzerindeki iki elektrik motoruna eşlik eden ön akstaki elektrikli ünite ile toplamda 1.604 beygir güç ve 1.240 Nm tork üretebiliyor.

Oldukça etkileyici güç ve tork rakamlarına sahip olan modelin coupe versiyonu 0-100 km/s hızlanmasını 2,25 saniyede tamamlıyor. Diğer yandan aracın çok daha agresif tasarım ögelerine sahip Racing versiyonu ise yarı slick lastiklerle 100 km/s hıza ulaşmak için sadece 1,96 saniyeye ihtiyaç duyuyor. Bu versiyonun maksimum sürati 300 km/s olarak açıklandı.

Henüz tanıtılmış olmasa da Denza Z'nin bir de Special Edition olarak adlandırılan dördüncü bir versiyonu daha olacak. Nürburgring odaklı geliştirilen bu modelin 2.000 beygir güce sahip olduğu ve 100 km/s hıza sadece 1,7 saniyede çıktığı iddia edildi. Şirket henüz bu versiyonun detaylarını gizli tutuyor. Bu özel versiyonun detayları muhtemel bir Nürburgring tur rekorundan sonra açıklanacaktır.

Denza Z Hangi Sürüş Teknolojilerine Sahip?

BYD'nin Denza Z modeli sadece abartılı güç ve tork değerleri sunmuyor. Şirket, daha fazla sürüş keyfi için elektrikli süper otomobilini DiSus-M adı verilen süspansiyon sistemi ile donatmış. Önde çift salıncak, arka bölümde ise çok kollu bağımsız bir düzene sahip olan süspansiyon sistemi Coupe ve Spider'da görüyoruz. Racing versiyonu ise kardeşlerinden bağımsız olarak çelik yaylarla geliyor.

Yeni modelde ayrıca manyetoreolojik amortisörler görev yapıyor. Elektrik akımı ile amortisör hidroliğinin viskozitesini değiştirebilen bu sistem sayesinde amortisörün sertliği ihtiyaca göre ayarlanabiliyor. Elektrikli araçta ayrıca tork vektörleme ve aracın önk aks etrafında dönmesine olanak sağlayan bir dönüş fonksiyonu da sunuluyor.

Denza Z'nin Batarya Kapasitesi ve Menzili Ne Kadar?

Her üç Denza Z modeli de 76 kWh'lik batarya paketi ile yollara çıkacak. Modellerin menzilleri ise karoser ve sağladıkları güce göre farklılık gösteriyor. 2.230 kilogram ağırlığa sahip olan elektrikli aracın Coupe versiyonu sahip olduğu 409 kilometrelik menzil ile başı çekiyor. Aracın üstü açık Spider modeli ise fazladan 70 kilogramlık ağırlığı ve fazladan sürtünme ile 399 kilometrelik menzil sunuyor. Racing versiyonun menzili ise 380 kilometre olarak ölçülüyor.

Elektrikli süper otomobilde en çok dikkat çeken detay ise hiç kuşkusuz BYD Flash hızlı şarj özelliği oluyor. 1.500 kW destekleyen sistem ile yeni modellerin bataryası yüzde 10'dan yüzde 70'e sadece 5 dakikada şarj oluyor. Bataryayı yüzde 97 oranına kadar şarj etmek için ise sadece 9 dakikaya ihtiyaç duyuluyor.

Denza Z'nin Tasarımı Nasıl?

Denza Z, sunduğu özelliklele benzersiz olsa da tasarım anlamında o kadar da özgün bir grafik çizmiyor. Elektrikli süper otomobil ön bölümde farlarını Lamborghini Aventodar'dan almış. Arka bölümdeki aydınlatma elemanlarında ise Bentley Continental GT'den izler görmek mümkün. Tüm bunları göz ardı ettiğimizde ise Denza Z'nin oldukça sade ve şık bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Ön bölümdeki sade yapıyı geniş hava girişleri ile hareketlendiren Denza, aracın aerodinamik tasarımını büyük oranda korumaya çalışmış. Aracın yan tarafında da temiz çizgiler devam ediyor. Arka çamuluğun önünde kullanılan hava girişi ise aracın frenlerini ve arka aks üzerindeki elektrik motorunu soğutuyor.

Arka bölüme geçtiğimizde iki parçalı 'baklava desenli' stop lambalarının oldukça şık göründüğünü söylemeden geçmek olmaz. Aşağıya doğru indiğimizde ise oldukça büyük bir difüzör bizleri karşılıyor. Aracın Racing versiyonunda bu bölümde ayrıca devasa bir arka kanat yer alıyor. BYD bu kanadın 350 km/s hızda 1 tonun üzerinde yere basma kuvveti oluşturduğunu açıkladı.

Denza Z'nin İç tasarımı Neler Sunuyor?

İç mekana göz attığımızda oldukça teknolojik bir kokpit bizleri karşılıyor. 12,8 inçlik bilgi-eğlence sistemi ekranına ev sahipliği yapan araçta altı düz tasarlanan oldukça sportif bir direksiyon simidi yer alıyor. Bu direksiyon üzerinde aracın marş tuşu dahil olmak üzere birçok kontrol bulunuyor. Masajlı koltuklar, Devialet ses sistemi ve dijital dikiz aynası araçta standart olarak sunulan özellikler arasında.

Editörün Yorumu

Çinli otomobiller elektrikli otomobiller ile birlikte hızlı bir atağa geçti. BYD de bu markaların başında geliyor. Denza Z ile süper otomobiller konusunda da iddialı olduğunu göstermek isteyen marka, sunduğu hızlı şarj özelliğiyle de dikkat çekiyor. 1.604 beygir güç ve 1.240 Nm tork değerleri kulacağa oldukça etkileyici geliyor. Aracın pistte nasıl bir performans göstereceği ise merak konusu.