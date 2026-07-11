Motorola'nın Güçlü ve Şık Telefonu Gün Yüzüne Çıktı!
Motorola'nın merakla beklenen güçlü akıllı telefonu Motorola Edge 70 Max'in tasarımı ortaya çıktı. Peki söz konusu model nasıl bir tasarımla karşımıza çıkacak?
⚡ Önemli Bilgiler
- Motorola Edge 70 Max'in tasarımı ortaya çıktı. Akıllı telefon ince çerçeveli ekranı ve delikli özçekim kamerası tasarımıyla kullanıcıların karşısına çıkacak.
- Arka tarafta ise sol üst köşeye yerleştirilen üçlü kamera kurulumu ve LED flaş yer alacak.
- Motorola Edge 70 Max'in temmuz yani bulunduğumuz ay içerisinde tanıtılması bekleniyor.
Motorola, Edge serisine yakında Edge 70 Max adını taşıyan yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Şimdiye kadar telefonla ilgili birçok sızıntı ortaya çıkarken marka da bazı detayları resmî olarak paylaşmıştı. Son olaraksa Motorola Edge 70 Max'in tasarımını gözler önüne seren yeni görseller sızdırıldı.
Motorola Edge 70 Max Tasarımı Nasıl Olacak?
Kısa süre önce sızdırılan görsellerle birlikte serinin en güçlü modeli olması beklenen Motorola Edge 70 Max'in tasarımı netleşti. Bu görsellere baktığımızda telefonun ön tarafında 6,82 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekranın yer alacağını görüyoruz. Panel ince çerçeveye sahipken, delikli özçekim kamerası tasarımına da yer veriliyor.
Arka tarafa baktığımızda ise telefonun sol üst kısmında üç kamera ve bir LED flaştan oluşan bir kamera kurulumu bulunuyor. Tam ortada ise Motorola logosu yer alıyor. Bu arada arka yüzeyin silikon vegan deri kaplamaya sahip olabileceğini de belirtelim. Kesinleşmiş olmasa da tasarım vegan deriyi andırıyor.
Motorola Edge 70 Max Özellikleri Neler Olacak?
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5
- RAM: 16 GB
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Arka Kamera Sistemi: OIS 50 MP ana kamera
- Kablosuz Şarj Desteği: Var
- Batarya: 7.100 mAh
Motorola Edge 70 Max Ne Zaman Tanıtılacak?
Motorola, en iyi akıllı telefonlar arasında yer alacak Edge 70 Max’in tanıtım tarihini henüz resmî olarak açıklamadı. Ancak bazı sektör kaynaklarına göre cihazın temmuz yani bulunduğumuz ay içerisinde duyurulabileceği söyleniyor. Bu doğrultuda önümüzde beklememiz gereken çok fazla zaman kalmamış olabilir.
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Editörün Yorumu
Motorola Edge 70 Max'ın tasarımı oldukça sade ve şık görünüyor. Yani ne gereğinden fazla detaylı ne de fazla sade. Arka tarafta kullanılan vegan deri kaplama ise kullanıcı deneyimini olumlu şekilde etkileyebilir. Daha önce benzer tasarıma sahip bir telefon kullanmıştım ve gerçekten oldukça keyifli bir kullanım sunmuştu. Bu nedenle Motorola Edge 70 Max'ten beklentimin yüksek olduğunu söylemem gerekiyor.