Assassin's Creed'in Dizisi Oyuncuları Memnun Edecek! İşlenecek Dönem Sızdı

Assassin’s Creed Netflix uyarlamasının duyurusu, 2020 yılının Ekim ayında gerçekleştirilmişti. Baş yapımcılar Jason Altman (Mythic Quest) ve Danielle Kreinik (Ubisoft) olacak iken, kronolojide kendisine yer bulacak özgün bir hikayenin anlatılacağı belirtilmişti. Aradan geçen zamandaki tek somut gelişme ise Jeb Stuart (Die Hard) ile yolların ayrılması olmuştu. Geçtiğimiz günlerde başrol için Toby Wallace ile anlaşıldığını öğrenmemizin ardından, şimdi de nerede geçeceği sızdırıldı.

Assassin's Creed'in Dizisi, Uzun Zamandır Talep Edilen Bir Diğer Dönemi Anlatacak

Nexus Point News sitesine konuşan anonim bir kaynak, dizi uyarlamasının Antik Roma dolaylarında geçeceğini belirtti. Verilen bilgilere bakılırsa, 54 - 68 AD (Jülyen ve Gregoryen takvimlerinde yılları etiketlemek veya numaralandırmak için kullanılır ve geleneksel olarak İsa’nın doğum tarihini tanımlar) arasındaki İmparator Nero dönemi konu alınacak ve siyasi entrikalar ve tarihi kırılma noktaları ile çalkantılı dönemin etrafında dönecek. Bu bağlamda Nero ve akıl hocası Seneca dizide karşımıza çıkacak.

Antik Roma, seride daha önceden de karşımıza çıkmıştı. Öyle ki, Assassin's Creed Origins hikayesinin son bölümü bize Aya ile o bölgeyi de göstermişti. Ancak oldukça az bir süre ve kısıtlı bir alanda gezebilmiştik. Dizi uyarlamasının bu dönemi konu alması durumunda, bu karakterin Amunet haline gelişi ve Antik Roma bölgesindeki Hidden Ones (Gizli Olanlar) yapılanması bizlere daha detaylı bir şekilde aktarılabilir. Zaten Netflix tarafından daha önceden yapılan açıklamalar da dönüm noktası niteliğindeki tarihi olaylara odaklanılacağı yönünde olmuştu.

Antik Roma temalı bir Assassin's Creed, bilhassa hayranlar tarafından uzun zamandır talep ediliyordu. Ne var ki bu dönemi işleyen ayrı bir oyun olması bekleniyordu. Bu durum, oyuncuların söz konusu dönemi umut ettikleri şekilde göremeyecekleri anlamına geliyor. Yine de dizi uyarlamasının bu yönden bir teselli ikramiyesi niteliği taşıyacağını söyleyebiliriz.