Bu Assassin's Creed Oyunu Durdurulamıyor! PlayStation 5 Zirvesine Oturdu

Sony, PlayStation 5 için beşinci yıl kutlamalarını sürdürüyor. 2020 yılının Kasım ayında çıkmış olan dokuzuncu nesil konsol için yayınlanan istatistikler, oyuncuların eğilimlerini ortaya koydu. Bunlardan bir tanesi de oyuncuların en fazla vakit geçirdiği oyun oldu. Bizleri zirvede bir Assassin's Creed oyunu karşılıyor.

Viking Temalı Assassin's Creed, En Çok Oynanan PlayStation 5 Oyunu Oldu

12 Kasım 2025 tarihinde oyuncular ile buluşan PlayStation 5 için, aradan geçen zaman zarfında binlerce oyun yayınlandı. Bunların aralarında uzun soluklu markaların devam oyunları, özgün fikri mülkiyetler, yenilenmiş sürümler ve yeniden yapımlar bulunuyor. Her biri için de oyuncular saatlerini harcadılar. En çok harcanan oyun ise Assassin's Creed Valhalla oldu.

Mevcut nesil konsol ile eş zamanlı olarak satışa sunulan serinin Viking temalı oyunu, ülkesindeki sonu gelmeyen savaş nedeniyle klanı ile Norveç'ten ayrılıp da İngiltere'ye gelen ve Eivor karakterinin hikayesini anlatıyordu. Burada yeni bir gelecek kurmak için mücadele ediyorduk.

Çıkışının ardından yoğun bir güncelleme ve Wrath of the Druid, Siege of Paris ve Dawn of Ragnarök dahil içerik desteğinin sunulduğu Assassin's Creed Valhalla, sık sık uygulanan indirimler ile hem erişilebilir ve hem de taze kalmayı başarmıştı. Diğer bir deyişle, dünyasına girenlerin kolay kolay çıkması pek de mümkün olmamıştı. Bunların yanı sıra, PlayStation 5 için çıkan ilk oyunların arasında yer almasının da bunda etkisinin büyük olduğunu söyleyebiliriz.

Çok fazlaca zaman yemesi ile çoğu oyuncu için yorucu bir deneyim sunan Viking temalı Assassin's Creed'in ana hikayesi altmış saat kadar sürüyor. Oyuncuların açık dünya keşfi ile oyunda sunulan her şeyi görmeyi istemesi durumunda yüz saati aşan süreye ulaşılabiliyor iken, genişleme paketlerinin de işin içine girmesi ile deyim yerindeyse bir maratona dönüşebiliyor. Tüm bunları düşündüğümüzde, oyunun zirveye oturmasının çok da büyük bir sürpriz olmadığını rahatlıkla söylenebilir.

Ancak her şeye rağmen Ubisoft tarafından bile bu yapıda artık ipin ucunun kaçtığının söylenmesi ve kontrolden çıkmış bir canavar olarak nitelendirilmesi göz önünde bulundurulacak olursa, oyunun bu denli konuşulmasının şaşırtıcı olmadığını da gösteriyor. Yine de netice olarak, serinin oldukça geniş bir kitleye hitap etmeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Ayrıca şu bir gerçek ki Assassin's Creed Valhalla, hem oyun tarihinde ve hem de PlayStation 5 geçmişinde büyük bir iz bıraktı diyebiliriz.