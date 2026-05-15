Psikolojik Gerilim Oyunu Ücretsiz Oldu! Hızlı Davranın

Steam'de bu hafta birçok oyun ücretsiz hâle geldi. Şimdi de bunların arasına Psycho isimli bir bağımsız geliştiricinin oyunu katıldı. Psikolojik gerilim türüne sahip olan yapım, türe ilgisi olan her oyuncu tarafından sevilebilecek bir yapım olarak öne çıkıyor. Normalde 100 TL'nin üzerinde fiyata sahip olan oyunu almak içinse sınırlı bir süre bulunuyor.

Steam'de Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Steam'de Terrors to Unveil - Day Off ücretsiz hâle geldi. Oyun normalde 2.99 dolar fiyata satılıyor. Yani güncel kurla 136 TL değerinde ama kısa süreliğine geçerli olan fırsat kapsamında şu an hiçbir ücret ödemeye gerek kalmadan sahip olunabiliyor. Tabii, bunun için biraz acele etmek gerekiyor. Öyle ki oyun, 19 Mayıs 2026 saat 20.00'de yeniden ücretli hâle gelecek. Belirtilen tarihten önce oyunu kütüphaneye eklerseniz tamamen size ait olacak.

Terrors to Unveil - Day Off Nasıl Ücretsiz Alınır?

Steam'in uygulamasını açın.

Mağazaya gidin.

Arama kısmına "Terrors to Unveil - Day Off" yazın.

Oyunun ismine tıklayın.

Oyunun mağaza sayfası açıldıktan sonra "Hesaba Ekle" seçeneğine basın.

Terrors to Unveil - Day Off'u kütüphanenize ekleyip ona sonsuza kadar bedava sahip olmak için Steam'in herhangi bir sürümünü kullanabilirsiniz. İster masaüstü ister mobil ister web sürümünden erişerek oyunun mağaza sayfasına gidebilir ve "Hesaba Ekle" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Bu işlem, oyunu indirmeyecektir. Sadece kütüphaneye ekleyecektir. Eğer oynamak isterseniz daha sonra kütüphaneye gidip oyunun üzerine basabilir ve yüklemeyi seçebilirsiniz.

Terrors to Unveil - Day Off Nasıl Bir Oyun?

Korku oyunları arasında konumlandırılan Terrors to Unveil - Day Off, hikâye odaklı psikolojik gerilim oyunu. Oyunda 26 yaşında olan Jack Williams isimli bir karakteri yönetiyoruz. Yoğun geçen bir çalışma haftasının ardından kısa bir tatil yapmak isteyen Jack, iş yerinden çok uzak yere gidiyor. Başta oldukça huzur verici görünen bu tatil, çok geçmeden son derece ürkütücü hâle geliyor.

Oyunda karakterin tatil için gittiği yerdeki gizemi çözmeye çalışıyoruz. Sizi sürekli olarak gergin hissettiren bu oyun, birinci şahıs bakış açısıyla oynanıyor. Çevre etkileşimi açısından da ideal olduğu söylenebilir. NPC'lerle konuşabiliyorsunuz. Ayrıca seçimlere göre farklı sonlara da ulaşabiliyorsunuz.

Terrors to Unveil - Day Off'un Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-2300 / AMD FX-6350

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti / AMD Radeon R7 360

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Terrors to Unveil - Day Off'u ücretsiz olduktan sonra denedim ve ilk izlenimlerimin genel olarak olumlu olduğunu söyleyebilirim. Oyunun atmosferi başarılı şekilde oluşturulmuş. Oyuncunun gerilmesini sağlıyor. Bağımsız korku oyunlarını sevenler tarafından şans verilebilecek bir yapım. Ücretsizken kütüphaneye ekleyip boş bir zamanınızda denemenizi öneriyorum.

Tabii, olumsuz noktalara da değinmek gerek. Hiçbir oyunun başlarında bu kadar sıkıldığımı hatırlamıyorum. Nedenini bilmiyorum ama geliştirici oyunun başını gereksiz yere uzatmış. Sürekli olarak günlük işler yapıyorsunuz. Oyunu öne çıkaran o korku unsurlarına çok sonradan geliyoruz. Bir diğer eksisi de bana göre hikâyenin tam oturmaması. Bence üzerinde biraz daha çalışılması gerekiyor. Özetlemek gerekirse oyun kesinlikle kötü değil ama eksikleri de yok değil. Eğer geliştirici üzerine biraz daha eğilirse potansiyeli açığa çıkacaktır.