Assassin's Creed Shadows: Dev Oyun, Dev Sistem Gereksinimleri
Ubisoft, merakla beklenen Assassin's Creed Shadows için PC sistem gereksinimlerini nihayet paylaştı. Oyun Mart 2025'te çıkacak.
Ubisoft, merakla beklenen Assassin's Creed Shadows için PC sistem gereksinimlerini nihayet paylaştı. Mart 2025'te çıkış yapacak oyun, serinin en büyük ve en detaylı açık dünya deneyimlerinden biri olacak.
14 Şubat 2025 tarihinde çıkması planlanan Assassin's Creed Shadows daha sonra yapılan açıklamayla birlikte 20 Mart 2025 tarihine ertelenmişti. Ubisoft'un geliştirici ekibi, söz konusu ek süreyi oyun kapsamını daha de genişletmek ve daha iyi bir deneyim sunmak için teknik açıdan güçlendirmek için kullandı.
Tabii bunun sonunda epey kapsamlı bir oyun ortaya çıktı: Shadows, önceki oyunlardan Assassin's Creed Odyssey ve Valhalla kadar büyük bir dünyaya sahip olacak—ki bu da oyuncuların yüzlerce saat sürecek bir maceraya atılmaları demek oluyor.
Elbette PC'leri sistem gereksinimlerini karşılıyorsa...
Assassin's Creed Shadows Sistem Gereksinimleri
Oyun için gereksinimler şöyle:
Minimum Gereksinimler (Selective Ray Tracing, 1080p @ 30 FPS)
- OS: Windows 10/11 with DirectX 12
- CPU: AMD Ryzen 5 3600 veya Intel Core i7 8700K
- GPU: AMD Radeon RX 5700 8GB, Intel Arc A580 8GB (Rebar Açık) veya Nvidia GeForce GTX 1070 8GB
- RAM: 16GB Dual-Channel
- Depolama: SSD (Zorunlu)
Tavsiye Edilen Gereksinimler (Selective Ray Tracing, 1080p @ 60 FPS)
Depolama: SSD (Zorunlu)
- OS: Windows 10/11 with DirectX 12
- GPU: Intel Arc B580 12GB (Rebar Açık), Nvidia GeForce RTX 3060 Ti 8GB veya AMD Radeon RX 6700 XT 12GB
- CPU: AMD Ryzen 5 5600X veya Intel Core i5 11600K
- RAM: 16GB Dual-Channel
Enthusiast Gereksinimleri (Selective Ray Tracing, 1440p @ 60 FPS)
- Depolama: SSD (Zorunlu)
- GPU: Nvidia GeForce RTX 3080 10GB veya AMD Radeon RX 6800 XT 16GB
- CPU: Intel Core i5 11600K veya AMD Ryzen 5 5600X
- RAM: 16GB Dual-Channel
- OS: Windows 10/11 with DirectX 12
RT Minimum Gereksinimler (Standard Ray Tracing, 1080p @ 30 FPS)
- RAM: 16GB Dual-Channel
- GPU: Nvidia GeForce RTX 2070 8GB, Intel Arc B580 12GB (Rebar Açık) veya AMD Radeon RX 6700 XT 12GB
- CPU: AMD Ryzen 5 3600 veya Intel Core i7 8700K
- Depolama: SSD (Zorunlu)
- OS: Windows 10/11 with DirectX 12
RT Tavsiye Edilen Gereksinimler (Standard Ray Tracing, 1440p @ 60 FPS)
- RAM: 16GB Dual-Channel
- CPU: AMD Ryzen 5 5600X veya Intel Core i5 11600K
- OS: Windows 10/11 with DirectX 12
- Depolama: SSD (Zorunlu)
- GPU: Nvidia GeForce RTX 4070 Super 12GB veya AMD Radeon RX 7800 XT 16GB
Enthusiast Gereksinimler (Selective Ray Tracing, 4K @ 60 FPS)
- RAM: 16GB Dual-Channel
- GPU: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB veya AMD Radeon RX 7900 XT 20GB
- Depolama: SSD (Zorunlu)
- CPU: Intel Core i5 12700K veya AMD Ryzen 7 5800X3D
- OS: Windows 10/11 with DirectX 12
RT Extreme Gereksinimler (Extended Ray Tracing, 4K @ 60 FPS)
- CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D veya Intel Core i7 13700K
- RAM: 16GB Dual-Channel
- Depolama: SSD (Zorunlu)
- OS: Windows 10/11 with DirectX 12
- GPU: Nvidia GeForce RTX 4090 24GB
RT Enthusiast Gereksinimler (Extended Ray Tracing, 1440p @ 60 FPS)
- GPU: Nvidia GeForce RTX 4080 16GB
- Depolama: SSD (Zorunlu)
- RAM: 16GB Dual-Channel
- OS: Windows 10/11 with DirectX 12
- CPU: Intel Core i7 13700K veya AMD Ryzen 7 7800X3D