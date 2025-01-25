Assassin's Creed Shadows: Dev Oyun, Dev Sistem Gereksinimleri

Ubisoft, merakla beklenen Assassin's Creed Shadows için PC sistem gereksinimlerini nihayet paylaştı. Mart 2025'te çıkış yapacak oyun, serinin en büyük ve en detaylı açık dünya deneyimlerinden biri olacak.

14 Şubat 2025 tarihinde çıkması planlanan Assassin's Creed Shadows daha sonra yapılan açıklamayla birlikte 20 Mart 2025 tarihine ertelenmişti. Ubisoft'un geliştirici ekibi, söz konusu ek süreyi oyun kapsamını daha de genişletmek ve daha iyi bir deneyim sunmak için teknik açıdan güçlendirmek için kullandı.

Tabii bunun sonunda epey kapsamlı bir oyun ortaya çıktı: Shadows, önceki oyunlardan Assassin's Creed Odyssey ve Valhalla kadar büyük bir dünyaya sahip olacak—ki bu da oyuncuların yüzlerce saat sürecek bir maceraya atılmaları demek oluyor.

Elbette PC'leri sistem gereksinimlerini karşılıyorsa...

Assassin's Creed Shadows Sistem Gereksinimleri

Oyun için gereksinimler şöyle:

Minimum Gereksinimler (Selective Ray Tracing, 1080p @ 30 FPS)

OS: Windows 10/11 with DirectX 12

CPU: AMD Ryzen 5 3600 veya Intel Core i7 8700K

GPU: AMD Radeon RX 5700 8GB, Intel Arc A580 8GB (Rebar Açık) veya Nvidia GeForce GTX 1070 8GB

RAM: 16GB Dual-Channel

Depolama: SSD (Zorunlu)

Tavsiye Edilen Gereksinimler (Selective Ray Tracing, 1080p @ 60 FPS)

Depolama: SSD (Zorunlu)

OS: Windows 10/11 with DirectX 12

GPU: Intel Arc B580 12GB (Rebar Açık), Nvidia GeForce RTX 3060 Ti 8GB veya AMD Radeon RX 6700 XT 12GB

CPU: AMD Ryzen 5 5600X veya Intel Core i5 11600K

RAM: 16GB Dual-Channel

Enthusiast Gereksinimleri (Selective Ray Tracing, 1440p @ 60 FPS)

Depolama: SSD (Zorunlu)

GPU: Nvidia GeForce RTX 3080 10GB veya AMD Radeon RX 6800 XT 16GB

CPU: Intel Core i5 11600K veya AMD Ryzen 5 5600X

RAM: 16GB Dual-Channel

OS: Windows 10/11 with DirectX 12

RT Minimum Gereksinimler (Standard Ray Tracing, 1080p @ 30 FPS)

RAM: 16GB Dual-Channel

GPU: Nvidia GeForce RTX 2070 8GB, Intel Arc B580 12GB (Rebar Açık) veya AMD Radeon RX 6700 XT 12GB

CPU: AMD Ryzen 5 3600 veya Intel Core i7 8700K

Depolama: SSD (Zorunlu)

OS: Windows 10/11 with DirectX 12

RT Tavsiye Edilen Gereksinimler (Standard Ray Tracing, 1440p @ 60 FPS)

RAM: 16GB Dual-Channel

CPU: AMD Ryzen 5 5600X veya Intel Core i5 11600K

OS: Windows 10/11 with DirectX 12

Depolama: SSD (Zorunlu)

GPU: Nvidia GeForce RTX 4070 Super 12GB veya AMD Radeon RX 7800 XT 16GB

Enthusiast Gereksinimler (Selective Ray Tracing, 4K @ 60 FPS)

RAM: 16GB Dual-Channel

GPU: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB veya AMD Radeon RX 7900 XT 20GB

Depolama: SSD (Zorunlu)

CPU: Intel Core i5 12700K veya AMD Ryzen 7 5800X3D

OS: Windows 10/11 with DirectX 12

RT Extreme Gereksinimler (Extended Ray Tracing, 4K @ 60 FPS)

CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D veya Intel Core i7 13700K

RAM: 16GB Dual-Channel

Depolama: SSD (Zorunlu)

OS: Windows 10/11 with DirectX 12

GPU: Nvidia GeForce RTX 4090 24GB

RT Enthusiast Gereksinimler (Extended Ray Tracing, 1440p @ 60 FPS)