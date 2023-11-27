Assassin's Creed Syndicate, Ubisoft connect'te Ücretsiz!

Ubisoft'un son hamlesi oyun dünyasında heyecan yarattı! Assassin's Creed serisinin efsanevi oyunlarından biri olan Assassin's Creed Syndicate şimdi Ubisoft Connect platformunda ücretsiz olarak sunuluyor. Bu fırsat, oyun meraklıları için oldukça sevindirici.

Assassin's Creed Syndicate, oyuncuları 1868 Londra'sına, sanayi devriminin gölgelerine ve kaos dolu sokaklara götürüyor. Victorian döneminin detayları ve oyuncuların tarihi bir macerada kaybolabileceği etkileyici grafikleriyle dikkat çekiyor. Serinin önceki oyunları gibi, oyuncuları içine çeken bir hikaye sunuyor.

Oyunu edinmek de oldukça basit: Ubisoft Connect hesabınızı açın veya yeni bir tane oluşturun, sonra Assassin's Creed Syndicate'in ücretsiz olduğu sayfaya gidin ve kütüphanenize ekleyin. Bu özel fırsat, Tamindir iş birliğiyle oyunculara sunuluyor ve oyunseverlere özel deneyimler vaat ediyor.

Ubisoft, bu tarz kampanyalarla oyunculara teşekkür etmek ve onlara keyifli deneyimler yaşatmak istediğini belirtiyor. Assassin's Creed Syndicate'in ücretsiz sunulması, Ubisoft Connect kullanıcıları için yeni ve unutulmaz bir oyun macerası vaat ediyor.

Eğer Assassin's Creed hayranıysanız, bu ücretsiz fırsatı kaçırmayın! Ubisoft Connect'e göz atın ve Assassin's Creed Syndicate'i şimdi ücretsiz olarak edinin.

Tarihi bir yolculuk ve unutulmaz bir macera sizi bekliyor!