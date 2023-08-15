Assassin’s Creed Mirage Çıkış Tarihi Öne Çekildi: Ne Zaman Çıkacak?

Oyun dünyasının sevilen serilerinden biri olan Assassin’s Creed, yeni oyunu Mirage için heyecanla bekleyenleri sevindirecek bir haberle gündeme geldi. Assassin’s Creed Mirage'in çıkış tarihi öne çekildi.

Peki, Yeni Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Ubisoft'un popüler oyun serisi Assassin’s Creed'in yeni serisi Mirage, oyunseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Yapılan açıklamaya göre, Assassin’s Creed Mirage'in çıkış tarihi öne çekildi ve yeni çıkış tarihi 5 Ekim olarak belirlendi.

12 Ekim tarihinden 1 hafta öncesine çıkış tarihi değişen oyunun daha da kaliteli bir deneyim sunması ve tüm teknik detayların tamamlanması bekleniyor. Ubisoft, oyunseverlere daha sorunsuz ve keyifli bir oyun deneyimi sunmak için gerekli olan bu ek süreyi kullanacak.

Assassin’s Creed Mirage, serinin diğer oyunlarında olduğu gibi büyüleyici bir tarihî dönemde geçecek ve oyuncuları heyecan dolu maceralara sürükleyecek. Yeni çıkış tarihi ile birlikte, oyunun daha da geliştirilmiş ve detaylı bir şekilde sunulması bekleniyor.

Assassin’s Creed Mirage'in çıkış tarihinin öne çekilmesi, oyunseverleri sevindirdiği gibi kaliteli bir oyun deneyiminin de hakkını verecek gibi duruyor. Oyunun 5 Ekim'de piyasaya sürülmesiyle birlikte, Assassin’s Creed hayranları unutulmaz bir maceraya adım atacaklar.