Yeni Assasins's Creed'in Nerede Geçeceği Belli Oldu

Yeni Assassin's Creed nerede geçecek? 2021 yılında tanıtılması beklenen yeni AC oyunu hakkında pek çok iddia bulunuyor. Geçtiğimiz gün sızdırılan posterde ise oyunun Orta Çağ dönemine dönüş yapacağı, yepyeni bir karaktere yer vereceği iddia edildi.

Raporlara göre Assassin's Creed serisinin bir sonraki bölümü Avrupa'ya geçiş yapabilir.

Son sızıntıya göre, Ubisoft 2021'de Assassin's Creed serisine bir hayli önem veriyor. Söz konusu kaynak, serinin bir sonraki oyun haritası olduğunu iddia eden 4Channel web sitesinde anonim bir poster aracılığıyla ortaya çıktı. Bu yüzden şüpheyle yaklaşılması gerekiyor, ancak yine de bazı ilginç bilgiler var.

Yeni Assassin's Creed ne zaman tanıtılacak?

Yeni oyunun Assassin's Creed: Champions olarak adlandırılacağı ve 2021'de E3'te açıklanacağı yönünde bir iddianın bulunduğu dile getirildi. Ancak pandemi şartlarından dolayı E3'ün bu yıl için henüz onaylanmadığını belirtmekte fayda var.

Yeni oyunun Orta Çağ döneminde, büyük olasılıkla ya Fransa'da ya da Almanya'da geçeceğini iddia ediyor. Bu, oyunun 1066 ile 1485 yılları arası bir dönemi ele alacağı anlamına geliyorken henüz dönem tarihinin resmileşmediğini belirtmek gerekiyor.

4Channel web sitesinde sızdırılan harita, Assassin's Creed Valhalla'ya kıyasla daha büyük olacağına işaret ediyor. Daha önceki sızıntılarda, yeni oyunda cinsiyet seçme hakkı olmadan bir kadın kahramana yer verileceği iddia edilmişti.

Tüm bu iddialara ek olarak Assassin's Creed: Champions 2022'nin başında yayınlanma ihtimali de bulunuyor. Karşılaştırma için; Odyssey bölümü 2018'de çıkarken, serinin son oyunu ise geçtiğimiz Kasım 2020'de duyurulan Valhalla oldu. Yani son iki AC oyunu arasında 2 yıl bulunuyor.

Assassin's Creed Valhalla'ya iki yeni DLC

Anonim poster, Assassin's Creed Valhalla'nın yakında çıkacak olan iki DLC'sini de gözler önüne serdi. İrlanda'da geçen 'Druidlerin Gazabı' ve 'Paris Kuşatması' dahil olmak üzere yıl boyunca oyun için iki genişleme paketi sunulabilir.

Bu posterlerin sadece bir iddiadan ibaret olduğunu ve Ubisoft'tan henüz resmi açıklama gelmediğini hatırlatalım. Daha önce sızdırılan birtakım bilgiye göre yeni oyun, Assassin's Creed Rogue tarzında daha küçük bir yapım da olabilir. Peki ya siz yeni AC oyunundan neler bekliyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.