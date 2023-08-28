Yeni Mobil Assassin's Creed Oyununun Adı Açıklandı: Tanıtım Fragmanı da Yayınlandı!

İki ay önce bir sonraki Assassin's Creed mobil oyunu için kapalı beta yayınlayan Ubisoft, Assassin's Creed efsanesinin mobil piyasada devrim getirecek yeni oyununu resmî olarak tanıttı.

Daha önce Assassin's Creed Codename Jade olarak bilinen oyunun resmî adı Ubisoft ve Level Infinite tarafından Gamescom'da Assassin's Creed Jade olarak açıklandı. Ayrıca geliştirici Level Infinite, hayranların beklemesi gereken bazı özelliklere göz atma imkânı sunan yeni bir fragman yayınladı.

Assassin's Creed dünyasına bir bakış sunmanın yanı sıra fragman, seriden bir dizi ikonik oyun öğesini de sergiliyor. Evrenin hayranları Assassin's Creed serisini bu kadar popüler yapan parkur, tırmanma, binicilik ve suikast gibi birçok mekaniğe ellerindeki telefondan erişebilecek. Ayrıca 2 dakikalık video, oyuncuların oyunda kullanabilecekleri sırıklı silahlar ve yaylar gibi bazı benzersiz (seri için) silahlara ilk bakışı sunuyor.

Assassin's Creed Jade Tanıtım Fragmanı

Daha da önemlisi, Ubisoft oyunun yönünü tek seferlik bireysel bir deneyimden servis oyununa çevirme kararını açıkladı. Bu, Assassin's Creed Jade'in düzenli güncellemeler, yeni hikâyeler ve keşif için ek alanlar alacağı anlamına geliyor.

Son olarak Ubisoft, ikinci bir kapalı beta testinin çok yakında gerçekleşeceğini duyurdu, bu nedenle lansmandan önce oyunu oynamakla ilgileniyorsanız, şimdi oyunun resmî web sitesi üzerinden kayıt olabilirsiniz.

Peki sizin Assassin's Creed Jade'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.