Assassin's Creed Serisinde İlk Kez Ezan Okunacak!

Daha önceki Assassin's Creed oyunlarından farklı olarak ilk kez Assassin's Creed Mirage'de gerçek ezan sesi yer alacak.

Assassin's Creed serisinin 9. yüzyıl Bağdat'ında geçecek olan yeni oyunu Assassin's Creed Mirage, Ubisoft'un tarihsel doğruluk konusundaki kararlılığı doğrultusunda oyunda gerçek ezan seslerine yer verecek.

Ubisoft daha önce Assassin's Creed 1 ve Revelations'ta da ezan sesine yer vermişti fakat bu ezanlar gerçek ezanlar değil, yalnızca İslami duaları içeriyordu.

One of my favorite parts of the new #AssassinsCreedMirage diary that dropped today is the confirmation that indeed you will be able to hear the Athan (أذان), the Muslim call to prayer, within the game world!



A lot of care was put into this game. Less than two months left! pic.twitter.com/uUipE451TW