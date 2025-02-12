Efsane Assassin’s Creed Oyununa 11 Yıl Sonra Özel Güncelleme Geldi

Assassin’s Creed serisinin efsane oyunu için 11 yıl sonra beklenmedik şekilde özel güncelleme geldi. Bu güncelleme ile birlikte oyun Başarım özelliğine kavuştu. Bu özellik ile birlikte oyuncular oyun içinde çeşitli başarımlara sahip olabilecek.

Assassin’s Creed Liberation'a Başarım Özelliği Eklendi

Ubisoft tarafından PlayStation Vita'ya özel olarak geliştirilen Assassin’s Creed Liberation 2014 yılında PlaySTation 3, Xbox 36 0ve PC için satışa sunulmuştu. Oyunun PC sürümü aradan geçen yılların ardından bir duyuru yapıldı.

Liberation'ın Steam sayfası üzerinden yapılan duyuruda söz konusu oyuna başarım özelliğine kavuştuğu belirtildi. Bu başarım özelliğinin PC tarafında Steam ile sınırlı olduğunu belirtelim. Oyunda şu anda 30 adet başarım yer alıyor.

Assassin’s Creed Liberation'ın PC sürümü şu anda Steam'de 15,99 dolara (577 TL) satılıyor. Tek oyunculu modun yer aldığı oyun 1765 yılında geçiyor. Oyunda düşmanları ortadan kaldırmak için Aveline'in suikastçı yeteneklerinden yararlanmamız gerekiyor.

Eğer oyunu oynamak istiyorsanız minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde:

Assassin’s Creed Liberation Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista SP2 / Windows 10 (64-bit)

Windows Vista SP2 / Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i3 2105 3.1 GHz / AMD Phenom 2 X4 955 3.2GHz

Intel Core i3 2105 3.1 GHz / AMD Phenom 2 X4 955 3.2GHz RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: Nvidia GeForce 8800GT / AMD Radeon HD4870 (512MB VRAM & Shader Model 4.0)

Nvidia GeForce 8800GT / AMD Radeon HD4870 (512MB VRAM & Shader Model 4.0) Depolama: 3500 MB kullanılabilir alan

Assassin’s Creed Liberation Önerilen Sistem Gereksinimleri