Assassin’s Creed Mirage Oynanış Videosu Sızdırıldı
Assassin’s Creed Mirage oynanış videosu ortaya çıktı. Peki, sızdırılan yeni video neler sunuyor? İşte Ubisoft'un üzerinde çalıştığı oyuna dair ayrıntılar!
Uzun bir süredir Assassin’s Creed hayranları tarafından merak içerisinde beklenen Assassin’s Creed Mirage oynanış videosu ile gündeme geldi. Reddit üzerinden paylaşılan video her ne kadar kısa olsa da pek çok kişiyi heyecanlandırmayı başardı.
Assassin’s Creed Mirage Oynanış Videosu Ortaya Çıktı
Geçtiğimiz yılın eylül ayı içerisinde duyurulan Assassin’s Creed Mirage ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Assassin’s Creed serisinin yeni oyununun oynanış videosu Reddit üzerinden paylaşıldı. 3 saniye uzunluğundaki videoda Basim isimli ana karakterin koştuğunu görüyoruz.
Basim'in koşma animasyonu, 2020 yılında piyasaya sürülen Assassin's Creed Valhalla oyunundaki Eivor'un koşma animasyonuna benziyor. Aşağıda yer alan oynatıcıdaki "View" butonuna tıklayarak sızdırılan videoyu izleyebilirsiniz.
Assassin’s Creed Mirage Short Gameplay Leak
by u/tusstaster in assassinscreed
Sony tarafından önümüzdeki hafta içerisinde PlayStation Showcase etkinliği düzenlenecek. Bu etkinlikte yeni Assassin’s Creed oyunu ile ilgili yeni bir fragman görebiliriz. Eğer bu etkinlikte söz konusu yapımla ilgili bir gelişme yaşanmazsa muhtemelen Ubisoft'un Summer Game Fest 2023 etkinliğinde yeni bir fragman yayımlanacaktır.
Assassin’s Creed Mirage Konusu
9. yüzyılda Bağdat'ta geçen yeni Assassin’s Creed oyununda Basim isimli karakterin hikâyesine tanık olacağız. Kafasındaki sorulara yanıt arayan Basim, Gizli Olanlar olarak isimlendirilen gizemli bir örgüte dahil olarak bir suikastçıya dönüşecek.
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