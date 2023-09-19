Assassin's Creed Mirage'dan Sürpriz Karar Açıklandı: XeSS Desteği!

Ubisoft tarafından geçtiğimiz aylarda düzenlenen bir etkinlik kapsamında yapılan duyuruların oyunların en önemlisi, bir sonraki büyük AC oyunu Assassin’s Creed Mirage olmuştu.

Oyun en son çıkış tarihinin öne çekilmesi ile gündem oldu. Oyun için normalde 12 Ekim 2023 tarihi paylaşılıyordu. Daha sonra “Gold” aşamasına geldiği aktarılan yapım, Ubisoft’un yeni açıklaması ile 5 Ekim 2023 tarihine çekilmişti.

XeSS Desteği Açıklaması Geldi

Oyun için Intel ile ortaklık kuran Ubisoft, merakla beklenen yapıma ilk aşamada sadece Intel marka ekran kartları için hazırlanan DLSS ve FSR rakibi XeSS desteğini verecek.

Çıkış sonrasında DLSS ve FSR desteği de gelebilir ancak şimdilik bu konuda kesin bir bilgi bulunmuyor. Oyun, paylaşılan resmi sistem gereksinimlerine göreyse 1440p yüksek ayarlar için GeForce RTX 2070 veya Radeon RX 5700 XT, 4K Ultra içinse GeForce 3080 veya Radeon RX 6900 ekran kartı gerektiriyor.

Oyun hakkında resmi açıklama ise şöyle: “Basim’in hikâyesini deneyimleyin. Basim, kabusa benzer şeyler gören yaman bir yankesici. 9. yüzyıl Bağdat’ının keşmekeşli sokaklarını arşınlarken kafasındaki sorulara cevap bulmaya çalışıyor ve adalet arıyor. Gizli Olanlar diye bilinen kadim ve gizemli bir örgüte katılarak ölümcül bir Usta Suikastçı olacak ve kendi kaderini inanılmaz bir şekilde değiştirecek.”

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