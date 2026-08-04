Popüler Assassin's Creed Oyunu İndirimde! Fiyatı Yüzde 80 Düştü

Steam, Assassin's Creed hayranlarına müjdeyi verdi. Platform kısa bir süre önce Assassin's Creed Odyssey için yeni bir indirim kampanyası başlattı. Peki oyunun fiyatı şu anda ne kadar ve bu indirim ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen tüm detaylar!

Assassin's Creed Odyssey Steam'de Ne Kadar Oldu?

Steam, Assassin's Creed Odyssey için yüzde 80'lik bir indirim başlattı. Bu kapsamda oyunu 17 Ağustos'a kadar 47,99 dolar (2.282 TL) yerine 9,59 dolara (456 TL) satın alabileceksiniz. Sadece bununla da sınırlı değil. Yapımın Deluxe, Gold ve Ultimate sürümlerinde de benzer şekilde yüzde 80'lik indirimler söz konusu.

Assassin's Creed Odyssey Epic Games'te Ne Kadar?

Maalesef şu anda Epic Games Store'da Assassin's Creed Odyssey için bir indirim görünmüyor. Bu doğrultuda yapımın standart versiyonunu 1.499 TL'den satın alabiliyorsunuz. Platformun verilerini incelediğimizde en son kampanyanın 14 Mayıs'ta yapıldığını görebiliyoruz. Yani önümüzdeki dönemlerde oyunun fiyatı yeniden düşebilir.

Assassin's Creed Odyssey Xbox'ta ve PlayStation'da Ne Kadar?

Şu anda Assassin's Creed Odyssey için ne Xbox'ta ne de PlayStation'da herhangi bir indirim yok. Oyun iki mecrada da 600 TL gibi bir fiyatla satılıyor. Ancak bu fiyatı ödemek zorunda değilsiniz. Zira Xbox Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, Ubisoft+ Premium veya PlayStation Plus Extra aboneliklerinden birine sahipseniz yapımı oynamak için para ödemenize gerek yok.

Assassin's Creed Odyssey Nasıl Bir Oyun?

Assassin's Creed Odyssey bir açık dünya aksiyon rol yapma oyunu. Bu yapımda Peloponez Savaşı dönemindeki Antik Yunan dünyasına adım atarak paralı askerlere, mitolojik yaratıklara ve siyasi entrikalara karşı mücadele ediyorsunuz. Kısacası karakterinizin hikayesini şekillendirmeye çalışırken geniş bir haritayı karadan ve denizden keşfediyorsunuz. Öte yandan sıradan kılıçlardan nadir zırhlara kadar birçok ekipmanı bizzat kuşanıp geliştirebiliyorsunuz.

Assassin's Creed Odyssey Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64 bit sürümler)

İşlemci: AMD FX 6300 3.8 GHz, Ryzen 3 - 1200, Intel Core i5 2400 3.1 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: AMD Radeon R9 285, NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB VRAM, Shader Model 5.0)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 46+ GB kullanılabilir alan

Not: Video ön ayarı Lowest (720p)

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64 bit sürümler)

İşlemci: AMD FX-8350 @ 4.0 GHz, Ryzen 5 - 1400, Intel Core i7-3770 @ 3.5 GHz veya üstü

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: AMD Radeon R9 290, NVIDIA GeForce GTX 970 (4 GB VRAM, Shader Model 5.0) veya üstü

Depolama: 46+ GB kullanılabilir alan

Not: Video ön ayarı High (1080p

Editörün Yorumu

Assassin's Creed serisinin birçok oyununu oynadım. Odyssey de bunların arasında diyebilirim. Oyunla ilgili düşüncelerim ise gayet olumlu. Normalde Assassin's Creed yapımlarında birkaç saat sonra sıkılmaya başlarım. Ancak bunu Odyssey'de çok fazla hissetmedim. Açıkçası hazır indirimdeyken bu yapıma bir şans verebilirsiniz.