Türkiye'de En Çok Satılan Elektrikli Arabalar: Togg, Tesla'ya Fark Attı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), yeni bir rapor paylaştı. Böylece Türkiye'de geçtiğimiz ay en çok elektrikli satılan arabalar belli oldu. Togg'un iki otomobili, ilk üçe girerek önemli bir başarı elde etti. Listede ayrıca KG Mobility, Mini, Opel ve Volvo dahil olmak üzere pek çok markanın otomobilleri de yer alıyor.

Türkiye'de Temmuz 2026'da En Çok Hangi Elektrikli Arabalar Satıldı?

Togg T10X: 2.841 adet Togg T10F: 1.759 adet KG Mobility Torres: 1.252 adet Mini Countryman: 1.184 adet Volvo EX30: 806 adet Citroen C3 Aircross: 564 adet Kia EV3: 411 adet Opel Frontera: 323 adet Tesla Model Y: 295 adet Mercedes GLC: 292 adet

En ucuz elektrikli otomobiller arasında yer alan Togg T10X, 2 bin 841 satış adedi ile ilk sırada konumlandı. Togg T10F ise 1.759 satış adedi ile ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada KG Mobility Torres bulunuyor. Bu otomobil, geçtiğimiz ay 1.252 adet satıldı. Bu otomobilleri 1.184 satış adedi ile Mini Countryman takip etti.

Beşinci sırada 806 satış adedi ile Volvo EX30, altıncı sırada ise 564 satış adedi ile Citroen C3 Aircross bulunuyor. Kia EV 3'ün yedinci sırada yer aldığını belirtelim. Bu otomobilin geçtiğimiz ay 411 adet satıldığı açıklandı. Sekizinci sırada 323 satış adedi ile Opel Frontera, dokuzuncu sırada ise 295 satış adedi ile Tesla Model Y konumlandı.

En Çok Elektrikli Araba Satan Markalar Hangileri? (Ocak-Temmuz 2026)

Togg: 25.848 adet Kg Mobility: 8.602 adet Mini: 8.029 adet BYD: 6.754 adet Volvo: 6.333 adet Citroen: 5.469 adet Opel: 5.099 adet BMW: 4.567 adet Mercedes-Benz: 4.177 adet Tesla: 4.088 adet

Togg, Temmuz 2026 ve Ocak-Temmuz 2026'da Türkiye'de en çok elektrikli araba satan marka oldu. Togg'un Temmuz ayında 4 bin 600 adet, Ocak ile Temmuz ayları arasında ise 25 bin 848 adet elektrikli araba sattığı açıklandı. KG Mobility ise geçtiğimiz ay 1.252 adet, Ocak-Temmuz 2026 döneminde ise 8 bin 602 adet elektrikli otomobil satarak listenin ikinci sırasında yer aldı.

Üçüncü sırada Mini bulunuyor. Bu marka, Temmuz ayında 1.184 adet, Ocak-Temmuz döneminde ise 8 bin 29 adet elektrikli otomobil sattı. Bu markayı BYD takip etti. Çin merkezli otomobil üreticisi, geçtiğimiz ay 17 adet, Ocak-Temmuz döneminde ise 6 bin 754 adet elektrikli araba sattı. Listede Volvo, Citroen, Opel, BMW, Mercedes-Benz ve Tesla dahil olmak üzere pek çok marka da bulunuyor.

Ocak-Temmuz 2026'da En Çok Hangi Elektrikli Otomobiller Satıldı?

Togg T10X: 14.844 adet Togg T10F: 11.004 adet Kg Mobility Torres: 8.602 adet Mini Countryman: 8.029 adet Opel Frontera: 4.494 adet Volvo EX30: 4.229 adet Tesla Model Y: 4.088 adet Citroen C3 Aircross: 2.852 adet Bmw X1: 2.474 adet Citroen C3: 2.018 adet

ODMD tarafından paylaşılan rapora göre 2026 yılının Ocak-Temmuz tarihinde Togg T10X, 14 bin 844 adet satıldı. Togg'un diğer otomobil modeli T10F ise 11 bin 4 satış adedine ulaştı. Bu otomobilleri 8 bin 602 satış adedi ile KG Mobility Torres takip etti. Dördüncü sırada ise 8 bin 29 satış adedine sahip olan Mini Countryman konumlandı.

Opel Frontera, Ocak-Temmuz 2026 döneminde 4 bin 494 adet satıldı. Bu elektrikli arabayı 4 bin 229 satış adedi ile Volvo EX30 takip etti. Listede ayrıca Tesla Model Y, Citroen C3 Aircross, BMW X1, Citroen C3, BYD Sealion 7, Hyundai Ioniq 5 ve BYD Atto 2 dahil olmak üzere pek çok araç bulunuyor.

Editörün Yorumu

En çok satılan elektrikli otomobiller listesinin göz önünde bulundurduğumda Togg'un T10X ve T10F otomobil modellerinin çok sevildiğini söyleyebilirim. Togg T10X, Haziran 2026 tarihinde 2 bin 933 satış adedi ile zirvede konumlanmıştı. Otomobil Temmuz ayında 2 bin 841 satış adedi ile listenin ilk sırasında yer aldı. Haziran ayında 1.570 satış adedi ile üçüncü sırada konumlanan T10F ise Temmuz ayında 1.759 satış adedi ile ikinci sıraya yükseldi.